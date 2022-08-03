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KPSS soruşturması kapsamında Yediiklim Yayınevine operasyon

2022-08-03 22:33:57
KPSS soruşturması kapsamında Yediiklim Yayınevine operasyon

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Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir
Sağlık

Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, koronavirüsün arttığını ve m..
İtalyanlardan Türkiye'ye 1,5 milyar euro ihracat iddiası! İşin arkasından Rusya çıktı
Ekonomi

İtalyanlardan Türkiye'ye 1,5 milyar euro ihracat iddiası! İşin arkasından Rusya çıktı

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriera della Sera, İtalya'nın haziran ayında Türkiye'ye 1 milyar 400 milyon euroluk ihracat yaptığını..
Hamilelikte demir eksikliğine dikkat! Emzirme depresyonu azaltır, demir eksikliğini önler
Kadın - Aile

Hamilelikte demir eksikliğine dikkat! Emzirme depresyonu azaltır, demir eksikliğini önler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, emzirmenin annenin ve bebeğin sağlığını hem yakın zaman hem de uzun vade de ko..
Diş hekimliği dünyanın en itibarlı meslekleri arasında
Eğitim

Diş hekimliği dünyanın en itibarlı meslekleri arasında

Diş hekimliğinin tıp, sanat ve teknolojinin omuzlarında yükselen ve yıldızı gittikçe parlayan bir meslek olduğunu belirten Prof. Dr. Yumuşha..
Vatan Partisi’ne geçen Ethem Sancak’tan ilginç çıkışlar
Siyaset

Vatan Partisi’ne geçen Ethem Sancak’tan ilginç çıkışlar

İş adamı Ethem Sancak, dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılımıyla düzenlenen törenle Vatan Partisi’ne üye oldu. İlginç ..
Bu itirafları Fatih’ten bir daha zor duyarsınız! İşte içkili konserlerde dönen dolaplar
Medya

Bu itirafları Fatih’ten bir daha zor duyarsınız! İşte içkili konserlerde dönen dolaplar

Şarkıcı Demet Akalın'ın sahne aldığı mekanda kendisine gönderilen alkolü beğenmeyerek garsonun kafasından aşağıya dökmesi sonrası konuyla il..
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