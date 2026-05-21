Dengeler değişecek: Otokar savunma devini resmen satın aldı
Milli savunma sanayii şirketi Otokar, zırhlı araç üretiminde önemli işlere imza atarken flaş bir gelişme yaşandı. Otokar, savunma şirketini resmen satın aldı. Detaylar belli oldu.
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda özel durum açıklaması yayımladı.
Şirket, 29 Nisan 2026 tarihli açıklamayla kamuya duyurulan Automecanica S.A. paylarının devralınması işlemine Romanya Rekabet Otoritesi tarafından izin verildiğini bildirdi.
Açıklamada, Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine yönelik süreç ve çalışmaların devam ettiği belirtildi. Otokar, konuya ilişkin önemli gelişmelerin kamuya açıklanacağını ifade etti.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:
