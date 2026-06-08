Köylülerle anlaşma yapılamadı: Petrol için iki ilde arazilere el konulacak
Türkiye'nin birçok kentinde petrol arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak iki ilimizde yapılan çalışmalar neticesinde bazı araziler için kamulaştırma kararı verildi.
Türkiye'nin birçok kentinde petrol arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak iki ilimizde yapılan çalışmalar neticesinde bazı araziler için kamulaştırma kararı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu değerlendirilerek petrol arama ve üretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla gerekli görülen bazı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi. Edirne ve Kırklareli il sınırları içerisinde bulunan çeşitli parsellerin, yürütülen petrol işlemleri açısından stratejik öneme sahip olduğu ve kamulaştırılmalarında kamu yararı bulunduğu belirtildi.
MAPEG tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu taşınmazların maliklerinden rayiç bedelin üzerinde ücret talep edilmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Bu nedenle taşınmazların anlaşma yoluyla satın alınmasının mümkün olmadığı kaydedildi.
Öte yandan, ilgili parseller hakkında daha önce acele el koyma kararı bulunduğu da vurgulanırken, petrol faaliyetlerinin kesintisiz ve zamanında sürdürülebilmesi amacıyla kamulaştırma sürecinin tamamlanmasına karar verildi. Kamulaştırma işlemlerinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.
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