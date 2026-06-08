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Anlaşmayı resmen açıkladı ve kapıyı kapattı: Onuachu için gelen dev karlı teklife... Samsun’dan İstanbul’a nakil Ambulans helikopter sınırları zorluyor Köylülerle anlaşma yapılamadı: Petrol için iki ilde arazilere el konulacak Türk işi el sanatları Afrika ülkesinde daha büyük ilgiye neden oldu: Kadınlara yönelik olan önemli katkı
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Foto - Köylülerle anlaşma yapılamadı: Petrol için iki ilde arazilere el konulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Köylülerle anlaşma yapılamadı: Petrol için iki ilde arazilere el konulacak

Karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu değerlendirilerek petrol arama ve üretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla gerekli görülen bazı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildi. Edirne ve Kırklareli il sınırları içerisinde bulunan çeşitli parsellerin, yürütülen petrol işlemleri açısından stratejik öneme sahip olduğu ve kamulaştırılmalarında kamu yararı bulunduğu belirtildi.

#3
Foto - Köylülerle anlaşma yapılamadı: Petrol için iki ilde arazilere el konulacak

MAPEG tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu taşınmazların maliklerinden rayiç bedelin üzerinde ücret talep edilmesi nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Bu nedenle taşınmazların anlaşma yoluyla satın alınmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

#4
Foto - Köylülerle anlaşma yapılamadı: Petrol için iki ilde arazilere el konulacak

Öte yandan, ilgili parseller hakkında daha önce acele el koyma kararı bulunduğu da vurgulanırken, petrol faaliyetlerinin kesintisiz ve zamanında sürdürülebilmesi amacıyla kamulaştırma sürecinin tamamlanmasına karar verildi. Kamulaştırma işlemlerinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.

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