Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor

Alıç üretimi yapılırken bu ürünlerin genellikle ilçe dışından talep edildiği belirtiliyor. Tercihlere göre çiğ olarak ya da marmelat ve sirke olarak tercih edilen alıç pek çok farklı hastalığa da şifa olmaktadır. Dağda yetişen bu ürünleri satarak geçimini sağlayan Emine Akça, Tercan'a bağlı Pelegöz köyünden olduğunu belirterek uzun yıllardır İzmir'in Buca ilçesinde ikamet ettiğini vurguladı. Köyde evleri olduklarını söyleyen Akça, her yaz gelerek bu meyveleri toplayıp aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.