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Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor

2023-10-04 10:59:52
Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor

Dağda yetişen bu meyve tam bir şifa deposu. Köylüler tarafından emek emek toplanan meyveler tezgaha gelir gelmez tükeniyor. Doktorların bile reçete ile verdiği bu meyve bin bir derde deva oluyor. İşte doğanın eşsiz şifaları… Dağın eteklerinde kendiliğinden yetişen kuşburnu ve alıç yöre halkının da geçim kaynağı oluyor. Erzincan'ın Tercan ilçesinde yıllardır doğal bir ürün olarak tezgahlarda yer alan alıç ve kuşburnunun şifasına da diyecek söz yok. İşte doğanın eşsiz şifaları…

#1
Foto - Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor

Türkiye'nin dört bir yanında yetişen doğal ürünleri toplayarak pazarda satan dağ köylülere geçimini bu ürünlerle sağlıyor. Erzincan'ın Tercan ilçesi de dağlık alanda yetişen alıç, kuşburnu gibi doğal meyvelerin toplanarak satılması yöre halkı için son derece önemlidir. Sonbaharın gelmesi ile birlikte dağa doğru yol alan köylüler alıç ve kuşburnu gibi meyveleri toplamaya başladı. Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda yetişen bu bitkiler Ekim ayında olgunlaşarak sarı ve turuncu renklerini alıyor.

#2
Foto - Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor

Alıç üretimi yapılırken bu ürünlerin genellikle ilçe dışından talep edildiği belirtiliyor. Tercihlere göre çiğ olarak ya da marmelat ve sirke olarak tercih edilen alıç pek çok farklı hastalığa da şifa olmaktadır. Dağda yetişen bu ürünleri satarak geçimini sağlayan Emine Akça, Tercan'a bağlı Pelegöz köyünden olduğunu belirterek uzun yıllardır İzmir'in Buca ilçesinde ikamet ettiğini vurguladı. Köyde evleri olduklarını söyleyen Akça, her yaz gelerek bu meyveleri toplayıp aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

#3
Foto - Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor

Daha meyvelerinin günümüzde daha kıymetli olduğunu söyleyen Akça, bazılarının ham olarak tüketildiğine bazılarının ise marmelat gibi satıldığını dile getirdi. Bu ürünlerin son derece sağlıklı olduğunu aktaran Akça, doktor tavsiyesi üzerine çok sık tüketildiğini aktardı. Akça, ürün talebinin fazla olduğunu vurgulayarak pazarda çok fazla bulunmadığının altını çizdi.

#4
Foto - Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor

Eşiyle birlikte dağlarda günlerce ürün ve meyve topladığını aktaran Emine Akça, “Bu meyveleri toplamak çok zor oluyor ama kimseye muhtaç olmamak, kendi ihtiyacımızı karşılamak için çalışıyoruz. Eşimle sabah erkenden çıkıp kahvaltımızı dağda yaptıktan sonra zor şartlarda topluyoruz. Topladığımız doğal ürünlere halkımız büyük rağbet gösteriyor.” sözlerini dile getirdi.

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