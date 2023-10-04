2023-10-04 10:59:52 Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor
Dağda yetişen bu meyve tam bir şifa deposu. Köylüler tarafından emek emek toplanan meyveler tezgaha gelir gelmez tükeniyor. Doktorların bile reçete ile verdiği bu meyve bin bir derde deva oluyor. İşte doğanın eşsiz şifaları… Dağın eteklerinde kendiliğinden yetişen kuşburnu ve alıç yöre halkının da geçim kaynağı oluyor. Erzincan'ın Tercan ilçesinde yıllardır doğal bir ürün olarak tezgahlarda yer alan alıç ve kuşburnunun şifasına da diyecek söz yok. İşte doğanın eşsiz şifaları…