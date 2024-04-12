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Yaşam
10
Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

2024-04-12 19:05:42
Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

İstanbul’da 12 yıl yöneticilik yapan Nurcan Tekneci, eşinin memleketine yerleşip arıcılıkla uğraşmaya başladı.

#1
Foto - Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

İstanbul'da 12 yıl kurumsal firmalarda yaptığı üst düzey yöneticiliği bırakıp eşiyle Düzce'de köye yerleşen Nurcan Tekneci, metropolde iş hayatında gösterdiği eforu her geçen gün sayısını artırdığı arılarıyla bal ve ürünleri üretmeye harcıyor.

#2
Foto - Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Tekneci, İnsan Kaynakları Uzmanlığı üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra dünya çapında faaliyet gösteren firmanın Türkiye distribütörlüğünde 12 yıl üst düzey yöneticilik yaptı.

#3
Foto - Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Salgın döneminde şehir hayatından sıkılmasıyla girdiği arayışta eşi Lokman Tekneci'nin Gölyaka ilçesine bağlı yazlık köyüne yerleşmeye karar veren 35 yaşındaki Tekneci, yaptığı araştırmalar sonucu iş dünyasında sarf ettiği çabayı arıcılık alanında üretim yaparak devam ettirmeye karar verdi.

#4
Foto - Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Eğitimlerinin ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden hibeyle aldığı arılı 5 kovanla Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü arazisinde üretim serüvenine başlayan Tekneci, KOSGEB faizsiz kadın girişimci kredisi ve Bal Ormanı Projesi Yetiştirme Sahası destekleriyle kovan sayısını 65'e çıkardı.

#5
Foto - Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Arılarını, bal üretimini çoğaltan ve bal mumu üretimine başlayan Tekneci, daha kapsamlı şekilde devlet desteklerinden yararlanmak ve mesleğine mektepli olarak devam etmek için 2022'de girdiği Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programında eğitim görüyor.

#6
Foto - Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Tekneci, köye yerleşmeye karar verdikten sonra üretime katkıda bulunmak için neler yapabileceklerini düşünürken arıcılık fikrinin kendilerine uygun geldiğini anlattı.

#7
Foto - Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Karar vermenin kendileri açısından zor olduğunu belirten Tekneci, "Sabit maaşları, işleri, kariyeri bırakıp köye yerleşmek çok çılgınca bir fikirdi. Araştırmalar yaptık, büyükbaş, küçükbaş derken bize en yakın işin arıcılık olduğuna karar verdik. Köye yerleştik, kovanlarımızı aldık ve arıcılığa başladık." dedi. Tekneci, arıcılığı profesyonel yapmak istediği için 2022'de sınava girip arıcılık programını kazandığını aktararak, Düzce Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin de aktif öğrencisi olduğunu, bu sene son dönemini bitirdikten sonra arıcı olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Üretim yapmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Tekneci, şöyle devam etti: "Gıda üretiyoruz, bal üretiyoruz, yenilebilir arı ürünleri üretiyoruz. Tabii dedelerimizden gelen yöntemleri de kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama asıl hedefim arıcılık programını okuyup, yeni nesil arıcılık nasıl yapılır, onun kaygısındayım. Daha bilimsel, doğru yöntemlerle daha iyi, daha temiz, daha sağlık bal, propolis, polen, perga(arı ekmeği) gibi aklınıza gelebilecek arı ürünleri nasıl üretilir öğrenmiş olduk."

#8
Foto - Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Tekneci, balın yanı sıra kurduğu atölyede balmumu ürettiğine de dikkati çekerek, "Bizim gibi hobi arıcılık yapmıyor ve evinizi geçindiriyorsanız, sadece bala kalmak artık yeterli gelmiyor. Bu sebeple 2022'de bal mumu üretimine de başladık. Mayıs-eylül arası bal sezonu, eylül ile mart arası da bal mumu sezonu." diye konuştu.

#9
Foto - Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Tekneci, Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller" projesinden faydalanmak için meslek dalında mezuniyet gerektiğini, böylece eğitimini tamamlamasının ardından daha geniş devlet desteği alabileceğini sözlerine ekledi.

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