Kötü haberi 'maalesef' diyerek verdi: Türkiye'ye faturası 20 milyar doları bulabilir

Karadeniz’deki güvenlik sorununun küresel gıda arzı açısından da önemli bir risk oluşturduğunu belirten Can, yeni bir tahıl koridorunun kurulmasının zorunlu hale geldiğini söyledi. Rusya’nın tahıl ihracatının 26,5 milyon ton düzeyinde olduğunu, Ukrayna’nın ise bunun yaklaşık yarısı kadar ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Can, “Sadece Türkiye’nin değil dünyanın bu koridora ihtiyacı var. Tahılın limanlardan çıkarılamaması yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel gıda fiyatlarını da etkileyecek” dedi. Buğday fiyatlarında vadeli piyasalarda şimdiden yüzde 17’ye ulaşan bir yükseliş görüldüğünü belirterek, ürünlerin Karadeniz limanlarından çıkarılamaması halinde artışın bu seviyenin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.