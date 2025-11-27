Engelli vatandaşa şeytani tuzak: Dolandırılmamak için mutlaka okuyun!

Onlara 'Nasıl güveneceğim size' diye sorduğumda telefonu yüzüme kapattılar. Böylelikle dolandırıldığımı anladım. Daha sonra ilgili bankalara bloke koydurdum. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Aradan 12 gün geçti. Yasal süreç devam ediyor. Bu şekilde insanları faizsiz kredi kullanacağız diye bir mail atarak insanları dolandırıyorlar. Şikayetçiyim ve bulunmasını istiyorum. Bu durum beni depresyona soktu. Günlük hayatımda yeme içme ve psikolojik olarak çöküntüye uğrattı. Beni bayağı etkiledi. İnsanların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Beni arayan 0800'lü numaraydı. Bu numaralara dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiden hakim ve savcıyız diyerek insanları dolandırıyorlardı. Bunu ilk defa duydum. Faizsiz kredi kullandıracağız deyip dolandırıyorlar" diye konuştu. Ömer Çevik'in babası Tayyar Çevik ise "Ben cuma namazına gitmiştim. Cumadan geldikten sonra çocuğumun başına bu gelmişti. Çocuğum yüzde 86 engellidir. Çocuğumun bu duruma düşmesine çok üzülüyoruz. Diğer vatandaşların da bu duruma düşmesini istemiyorum. Devlet büyüklerimizden bunun üzerine düşmesini ve dolandırıcıların bulunmasını istiyorum" dedi.