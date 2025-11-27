Haber Merkezi Giriş Tarihi: Engelli vatandaşa şeytani tuzak: Dolandırılmamak için mutlaka okuyun!
Sivas'ta bipolar hastası ve işitme engelli memur Ömer Çevik (41), kendisini arayan dolandırıcıların "faizsiz kredi" teklifiyle kurduğu tuzağa düştü. Dolandırıcılar, Çevik'e bankadan 500 bin TL kredi kullandırarak, ek hesabıyla birlikte toplamda 629 bin 585 TL'yi mail yoluyla gönderdikleri IBAN'a transfer ettirdi. Kredi kartı bilgilerini vermeyi reddedince dolandırıldığını anlayan Çevik, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve "Psikolojik olarak çöküntüye uğradım," dedi.