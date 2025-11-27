Engelli vatandaşa şeytani tuzak: Dolandırılmamak için mutlaka okuyun!

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sivas'ta bipolar hastası ve işitme engelli memur Ömer Çevik (41), kendisini arayan dolandırıcıların "faizsiz kredi" teklifiyle kurduğu tuzağa düştü. Dolandırıcılar, Çevik'e bankadan 500 bin TL kredi kullandırarak, ek hesabıyla birlikte toplamda 629 bin 585 TL'yi mail yoluyla gönderdikleri IBAN'a transfer ettirdi. Kredi kartı bilgilerini vermeyi reddedince dolandırıldığını anlayan Çevik, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve "Psikolojik olarak çöküntüye uğradım," dedi.

Sivas'ta yaşayan bipolar hastası ve işitme engelli, evli ve 2 çocuk babası memur Ömer Çevik (41), son yılların en yeni ve şeytani dolandırıcılık yöntemlerinden birinin kurbanı oldu. Kendisini 0800’lü bir numaradan arayan şüpheliler, Çevik'e sıfır araba alabilmesi için cazip bir "faizsiz kredi" teklifinde bulundu. Çevik, teklifi kabul ederek maaş hesabının olduğu bankadan 500 bin TL kredi kullandı. 'Faizsiz kredi kullandıracağız' vaadiyle engelli bireyin 629 bin TL'sini aldılar. SİVAS'ta bipolar hastası ve işitme engelli, memur Ömer Çevik'i (41) arayan dolandırıcılar, 'faizsiz kredi' teklifiyle kredi kullandırıp, 629 bin 585 TL'sini aldılar. Dolandırıcıların kredi kartı bilgilerini istemesi üzerine şüphelendiğini söyleyen Çevik, "Nasıl güveneceğim size' diye sorduğumda telefonu yüzüme kapattılar, dolandırıldığımı anladım" dedi.

Kent merkezinde yaşayan bipolar hastası ve işitme engelli, evli, 2 çocuk babası memur Ömer Çevik'i, 0800'le başlayan numaradan arayan dolandırıcılar, 'faizsiz kredi' teklifinde bulundu. Çevik, sıfır araba alabilmek için teklifi kabul edip krediyi kullanmak istedi. Maaş hesabının olduğu bankadan 500 bin TL kredi kullanan Çevik, kendisine 'Faiziyle birlikte yeniden iade işlemi yapacağız' diyerek mail yoluyla gönderilen IBAN adresine, dolandırıcıların yönlendirmesiyle ek hesabından da ekleme yapıp 2 parça halinde 387 bin 485 ve 242 bin 100 TL olmak üzere toplamda 629 bin 585 TL gönderdi. Kredi kartı bilgilerinin de sorulmasının ardından Çevik, bilgileri vermeyince, kendisini arayanlara bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine Çevik, şüphelenip savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKÜNTÜYE UĞRADIM' Kendisine dolandırıcıların faizsiz kredi vaadinde bulunduğunu söyleyen Çevik, "Bana maaş bankamı sordurtup kredi çekmem için limitimi kontrol ettirdiler. Daha sonra faizsiz kredi kullanacağım için bana faizi ile birlikte iade edeceğimi söylediler. Bana 500 bin TL kredi çektirdiler. Bana çektiğim kredinin 387 bin 485 TL'sini onların bana mail üzerinden attığı IBAN adresine gönderdim. Bana faizi ile birlikte göndereceklerini söyledi. Ek hesabımı sordular. Orada da bir miktar para vardı. Oradan da 242 bin 100 TL gönderdim. Toplamda 629 bin 585 TL para gönderdim. Daha sonra benden kredi kartı bilgilerimi istediler.

Onlara 'Nasıl güveneceğim size' diye sorduğumda telefonu yüzüme kapattılar. Böylelikle dolandırıldığımı anladım. Daha sonra ilgili bankalara bloke koydurdum. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Aradan 12 gün geçti. Yasal süreç devam ediyor. Bu şekilde insanları faizsiz kredi kullanacağız diye bir mail atarak insanları dolandırıyorlar. Şikayetçiyim ve bulunmasını istiyorum. Bu durum beni depresyona soktu. Günlük hayatımda yeme içme ve psikolojik olarak çöküntüye uğrattı. Beni bayağı etkiledi. İnsanların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Beni arayan 0800'lü numaraydı. Bu numaralara dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiden hakim ve savcıyız diyerek insanları dolandırıyorlardı. Bunu ilk defa duydum. Faizsiz kredi kullandıracağız deyip dolandırıyorlar" diye konuştu. Ömer Çevik'in babası Tayyar Çevik ise "Ben cuma namazına gitmiştim. Cumadan geldikten sonra çocuğumun başına bu gelmişti. Çocuğum yüzde 86 engellidir. Çocuğumun bu duruma düşmesine çok üzülüyoruz. Diğer vatandaşların da bu duruma düşmesini istemiyorum. Devlet büyüklerimizden bunun üzerine düşmesini ve dolandırıcıların bulunmasını istiyorum" dedi.

