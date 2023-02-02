Koş vatandaş koş! Sözcü'den 6'lı masaya ayar

"YAPMAYIN ALLAH AŞKINA" - “Nüfus artışı sıfır olsa bile” böyle bir şey ancak TL'nin dolar karşısında T değerlenmesiyle mümkündür (2 bölü 1.3 eşittir 1.54). Bunun bugünkü karşılığı, cari fiyatlar/maliyetlerin aynı kalmasına rağmen, dolar kurunun 12.20 lira olması demektir. Böyle bir kurla 600 milyar dolarlık ihracat hedefi tutar mı? İthalat ve cari açık ne olur? Sanayiciler ve tarımcılar yurt içinde ve yurt dışında yabancı ülke firmalarına ve üreticilerine karşı nasıl rekabet eder? Bu sorunun cevabı sanayide “yüksek katma değerli mallar” imal ederek, tarımda da “verimliliği” artırarak diye verilse doğru olur mu? Yapmayın Allah aşkına!"