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Gündem
6
Koş vatandaş koş! Sözcü'den 6'lı masaya ayar

2023-02-02 11:46:07
Koş vatandaş koş! Sözcü'den 6'lı masaya ayar

CHP'nin adeta yayın organı gibi hareket eden Sözcü'de köşe yazan Ege Cansen, altını masanın ekonomi programını yerden yere vurdu.

#1
Foto - Koş vatandaş koş! Sözcü'den 6'lı masaya ayar

Cumhurbaşkanı adayını açıklayamayan altılı masanın kamuoyunu oyalamak için duyurduğu ortak mutabakat metninde yer alan ekonomi başlığı tartışma konusu oldu.

#2
Foto - Koş vatandaş koş! Sözcü'den 6'lı masaya ayar

CHP'nin adeta yayın organı gibi hareket eden Sözcü'de köşe yazan Ege Cansen, altını masanın ekonomi programını yerden yere vurdu.

#3
Foto - Koş vatandaş koş! Sözcü'den 6'lı masaya ayar

Cansen, "Dolar 12 liraya inecek" başlıklı yazısında Zillet İttifakı'nın ekonomi modelini değerlendirdi.

#4
Foto - Koş vatandaş koş! Sözcü'den 6'lı masaya ayar

Merakla beklenen toplantıda ekonomi sunumunu DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı'nın yaptığını yazdı. Babacan'ın has adamlarından olduğunu söylediği Çanakçı'nın sunumundan “gevşek yönetim” modelinin tercih edileceğini belirten Cansen, yazısında modele ilişkin sert eleştirilerini sıraladı: "Çanakçı (Babacan diye okuyun) maalesef Millet İttifakı'nın beni ümitsizliğe sevk eden (daha doğrusu öfkelendiren) bir kur politikası izleyeceğini beyan etti. Özet olarak TL'yi kısa vadede sıcak para (IMF?) girişleriyle değerlendirmeyi planlıyorlar. Bu sayede hem milli gelirimiz sabit fiyatlarla yılda %5 kadar artıp, beşinci yılın sonunda yaklaşık 0 büyüyecek yani 1.3 katı olacak hem de “kişi başına milli gelir" dolarla ifade edilirse 0 artacak yani 2 katına çıkacak(mış).

#5
Foto - Koş vatandaş koş! Sözcü'den 6'lı masaya ayar

"YAPMAYIN ALLAH AŞKINA" - “Nüfus artışı sıfır olsa bile” böyle bir şey ancak TL'nin dolar karşısında T değerlenmesiyle mümkündür (2 bölü 1.3 eşittir 1.54). Bunun bugünkü karşılığı, cari fiyatlar/maliyetlerin aynı kalmasına rağmen, dolar kurunun 12.20 lira olması demektir. Böyle bir kurla 600 milyar dolarlık ihracat hedefi tutar mı? İthalat ve cari açık ne olur? Sanayiciler ve tarımcılar yurt içinde ve yurt dışında yabancı ülke firmalarına ve üreticilerine karşı nasıl rekabet eder? Bu sorunun cevabı sanayide “yüksek katma değerli mallar” imal ederek, tarımda da “verimliliği” artırarak diye verilse doğru olur mu? Yapmayın Allah aşkına!"

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