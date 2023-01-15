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Siyaset
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Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi

2023-01-15 15:53:21
Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu burada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı kooperatifçilik modeli Halk Konut Projesi kapsamında, Bayraklı ilçesinde yapılacak Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katıldı. Bu sırada törene, CHP'li Çiğli Belediyesi'ne ait ÇİBEL A.Ş'de çalışan işçilerin eylemi damgasını vurdu. Maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, CHP'li belediye yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.

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Foto - Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi

'İşçiler açken başkanlara huzur yok' ve 'iş, ekmek yoksa barış da yok' sloganları atan işçiler, taleplerini Kılıçdaroğlu'na duyurmaya çalıştı.

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Foto - Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi

Maaş bordrolarının olduğu dövizler de taşıyan işçiler, ek zam taleplerinin karşılanmasını istedi.

#3
Foto - Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi

İşçiler, törenin sonunda zam taleplerini iletmek üzere Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi.

#4
Foto - Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi

Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumaları İzmir’de, ’li belediyeden hakkını alamayan ve buna itiraz eden işçileri darp etmiş. Kemal Bey İzmir’e her geldiğinde CHP’nin başarısızlığı yüzüne vuruluyor, artık mızrak çuvala sığmıyor. Size tavsiyemiz, şehrimizin huzurunu kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

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