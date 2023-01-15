2023-01-15 15:53:21 Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu burada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı kooperatifçilik modeli Halk Konut Projesi kapsamında, Bayraklı ilçesinde yapılacak Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katıldı. Bu sırada törene, CHP'li Çiğli Belediyesi'ne ait ÇİBEL A.Ş'de çalışan işçilerin eylemi damgasını vurdu. Maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, CHP'li belediye yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.