Koruma kararını ihlal etmişti: Deniz Akkaya cezaevine gönderildi!
Sunucu Seda Akgül'e hakaretten hakkında 3 gün hapis cezası verilen Deniz Akkaya tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.
Manken Deniz Akkaya ve sunucu Seda Akgül arasında süregelen gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.
Deniz Akkaya, kısa bir süre önce Akgül'e yönelik sosyal medya üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki paylaşımlarda bulunmuştu. Akgül'ün şikayette bulunması üzerine, Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verdi.
İTİRAZI REDDEDİLDİ Bunun üzerine eski manken, sosyal medya paylaşımlarının koruma kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı iddiasıyla hapis kararına itirazda bulundu. İtirazı inceleme altına alan Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ise Akkaya'nın itirazını reddetti.
HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ İtiraza ret kararı ardından Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 6284 Sayılı Kanun kapsamında verdiği zorlama hapsi kesinleşti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Akkaya, koruma kararını ihlal etmesi nedeniyle tutuklandı ve 3 günlük hapis cezası için Burhaniye Cezaevine gönderildi./ kaynak: haber7
