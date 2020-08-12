Koronavirüsün patlat verdiği kentte alarm! Yüzlerce ev karantinaya alındı

Emre Erkuş, sözlerini şöyle tamamladı: "Sıcak havanın koronavirüsü öldürmediğini, bulaşı azaltmadığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaz döneminde Türkiye'nin en sıcak bölgesidir. Bu dönemde bölgedeki vaka sayıları daha da fazlalaştı. Eğer virüs sıcakta bulaşmasaydı, bu dönemde vaka sayıları artmazdı. Demek ki sıcak virüsü öldürmüyor. Sıcakta virüsün etkinliği azalmıyor. Hastanelerimizde yoğun bakıma yatanlar, hayatını kaybedenler de var. Koronavirüsün neler yapabildiğine inanmayan vatandaşlar varsa, kendilerine koronavirüs hastalarını gösterebiliriz. Şunu gerçekten bilmeliler; Koronavirüs her yerde karşılarına çıkabilir. Ondan dolayı tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor"