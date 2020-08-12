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Koronavirüsün patlat verdiği kentte alarm! Yüzlerce ev karantinaya alındı

2020-08-12 20:03:22
Koronavirüsün patlat verdiği kentte alarm! Yüzlerce ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da ölümcül koronavirüs vaka sayısı arttı. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarını ihmal ettiği kentte son 14 günde 2 bin 200 ev karantinaya alındı.

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Foto - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısının en fazla arttığı kentler arasında gösterdiği Şanlıurfa'da son 14 günde, 2 bin 200 ev karantinaya alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısının en fazla arttığı kentler arasında gösterdiği Şanlıurfa'da son 14 günde, 2 bin 200 ev karantinaya alındı.

#2
Foto - Açıklamalarda bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, sıcak havanın koronavirüsü öldürdüğü düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi. Erkuş,

Açıklamalarda bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, sıcak havanın koronavirüsü öldürdüğü düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi. Erkuş, "Eğer virüs sıcakta bulaşmasaydı, bu dönemde vaka sayıları artmazdı. Demek ki sıcak virüsü öldürmüyor" dedi.

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Foto - Emre Erkuş, sözlerini şöyle tamamladı:

Emre Erkuş, sözlerini şöyle tamamladı: "Sıcak havanın koronavirüsü öldürmediğini, bulaşı azaltmadığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaz döneminde Türkiye'nin en sıcak bölgesidir. Bu dönemde bölgedeki vaka sayıları daha da fazlalaştı. Eğer virüs sıcakta bulaşmasaydı, bu dönemde vaka sayıları artmazdı. Demek ki sıcak virüsü öldürmüyor. Sıcakta virüsün etkinliği azalmıyor. Hastanelerimizde yoğun bakıma yatanlar, hayatını kaybedenler de var. Koronavirüsün neler yapabildiğine inanmayan vatandaşlar varsa, kendilerine koronavirüs hastalarını gösterebiliriz. Şunu gerçekten bilmeliler; Koronavirüs her yerde karşılarına çıkabilir. Ondan dolayı tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor"

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