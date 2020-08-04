Koronavirüsten sonra bir felaket daha! ABD toz duman

Bölgeye hakim olan meteorolog Ross Dickman, “Bu fırtınanın getirdiği yağış ve rüzgar güçlü bir fırtınadan fazla olmayabilir. Fakat biz bu kadar büyük bir fırtınayı uzun zamandır görmüyorduk” ifadesini kullandı. Fırtınanın hızla ilerlediği New York’ta da yetkililer de alarma geçti.