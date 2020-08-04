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Dünya
13
Koronavirüsten sonra bir felaket daha! ABD toz duman

2020-08-04 12:06:44
Koronavirüsten sonra bir felaket daha! ABD toz duman

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsten sonra bir felaket daha yaşanıyor.

#1
Foto - Son dakika haberine göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ve Çin'de doğan pandeminin merkez üssü haline gelen ABD, bir felaketle daha karşı karşıya.

Son dakika haberine göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ve Çin'de doğan pandeminin merkez üssü haline gelen ABD, bir felaketle daha karşı karşıya.

#2
Foto - Bir süredir ABD açıklarında seyreden Isaias Kasırgası'nın hızını artırarak kasırgaya dönüştü. Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı.

Bir süredir ABD açıklarında seyreden Isaias Kasırgası'nın hızını artırarak kasırgaya dönüştü. Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı.

#3
Foto - Bir süre önce ABD’nin doğu kıyılarında seyreden fakat hızı yavaşladığı için yetkililerin uyarıda bulumadığı Isaias Kasırgası, ciddi bir hız kazandı.

Bir süre önce ABD’nin doğu kıyılarında seyreden fakat hızı yavaşladığı için yetkililerin uyarıda bulumadığı Isaias Kasırgası, ciddi bir hız kazandı.

#4
Foto - Hızı saatte 140 kilometreye kadar çıkan ve ülkenin güney doğusundan kuzeyine doğru ilerleyen kasırga, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

Hızı saatte 140 kilometreye kadar çıkan ve ülkenin güney doğusundan kuzeyine doğru ilerleyen kasırga, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

#5
Foto - Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias Kasırgası'nın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias Kasırgası'nın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

#6
Foto - Kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

Kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

#7
Foto - Kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

Kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

#8
Foto - Isaias Kasırgası bölgede paniğe sebep olurken yetkililer sel uyarısı yaparak bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamalarını istedi.

Isaias Kasırgası bölgede paniğe sebep olurken yetkililer sel uyarısı yaparak bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamalarını istedi.

#9
Foto - Ayrıca fırtınanın hız kazanmasıyla birlikte uyarı üstüne uyarı yapılırken, kasırganın vurmasını beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Ayrıca fırtınanın hız kazanmasıyla birlikte uyarı üstüne uyarı yapılırken, kasırganın vurmasını beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

#10
Foto - Bölgeye hakim olan meteorolog Ross Dickman, “Bu fırtınanın getirdiği yağış ve rüzgar güçlü bir fırtınadan fazla olmayabilir. Fakat biz bu kadar büyük bir fırtınayı uzun zamandır görmüyorduk” ifadesini kullandı. Fırtınanın hızla ilerlediği New York’ta da yetkililer de alarma geçti.

Bölgeye hakim olan meteorolog Ross Dickman, “Bu fırtınanın getirdiği yağış ve rüzgar güçlü bir fırtınadan fazla olmayabilir. Fakat biz bu kadar büyük bir fırtınayı uzun zamandır görmüyorduk” ifadesini kullandı. Fırtınanın hızla ilerlediği New York’ta da yetkililer de alarma geçti.

#11
Foto - New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bir basın toplantısı düzenleyerek, “Bu fırtınayı çok ciddiye alın. Bu fırtınanın vurduğu bölgelerde su baskınları olabilir” dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bir basın toplantısı düzenleyerek, “Bu fırtınayı çok ciddiye alın. Bu fırtınanın vurduğu bölgelerde su baskınları olabilir” dedi.

#12
Foto - Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin servis ettiği fotoğraflar da kasırganın gücünü gözler önüne serdi. Kasırga, bazı evlerde yangın çıkmasına neden olurken, kaldırım taşlarını yerinden söktü, çatıları uçurdu ve enkazın etrafa saçılmasına neden oldu.

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin servis ettiği fotoğraflar da kasırganın gücünü gözler önüne serdi. Kasırga, bazı evlerde yangın çıkmasına neden olurken, kaldırım taşlarını yerinden söktü, çatıları uçurdu ve enkazın etrafa saçılmasına neden oldu.

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