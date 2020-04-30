Koronavirüs teşhisi konan ve tedavisi devam eden oruç tutamıyorsa oruç fidyesini verecek mi? Hanefi mezhebinde hastalığın iyileşmesi, uzaması orucu tutmamak için ruhsattır. Eğer bir kişinin hastalığının iyileşmesi uzuyorsa, hastalık var ve hastalık artamayacak iyileşme uzuyorsa bu durumda bu kişilerin oruç tutmama ruhsatı olduğu Hanefi kaynaklarında da geçmektedir. Peki koronavirüsten dolayı oruç tutamayan kişi oruç fidyesini verecek mi? Korona tedavisi görün oruç tutmuyorsa fidye vermeli mi yoksa daha sonra orucu kaza mı etmeli?