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Ramazan
5
Koronavirüsten dolayı oruç tutamayan kişi oruç fidyesini verecek mi?

2020-04-30 16:51:23
Koronavirüsten dolayı oruç tutamayan kişi oruç fidyesini verecek mi?

Koronavirüs teşhisi konan ve tedavisi devam eden oruç tutamıyorsa oruç fidyesini verecek mi? Hanefi mezhebinde hastalığın iyileşmesi, uzaması orucu tutmamak için ruhsattır. Eğer bir kişinin hastalığının iyileşmesi uzuyorsa, hastalık var ve hastalık artamayacak iyileşme uzuyorsa bu durumda bu kişilerin oruç tutmama ruhsatı olduğu Hanefi kaynaklarında da geçmektedir. Peki koronavirüsten dolayı oruç tutamayan kişi oruç fidyesini verecek mi? Korona tedavisi görün oruç tutmuyorsa fidye vermeli mi yoksa daha sonra orucu kaza mı etmeli?

#1
Foto - Salgın hastalığı tedavisinden doyalı oruç tutamıyorum fidye verecek miyim? Hanefi Mezhebine göre bu hastalıktan dolayı fidye verme durumu olmayacaktır.

Salgın hastalığı tedavisinden doyalı oruç tutamıyorum fidye verecek miyim? Hanefi Mezhebine göre bu hastalıktan dolayı fidye verme durumu olmayacaktır.

#2
Foto - Çünkü bu şekilde hasta olan insanların çoğunluğu normal hastalık sonrasında veya diğer aylarda oruca güç yetirebilecek insanlardır.

Çünkü bu şekilde hasta olan insanların çoğunluğu normal hastalık sonrasında veya diğer aylarda oruca güç yetirebilecek insanlardır.

#3
Foto - Hanefi Mezhebine göre, belli dönemlerde hastalık geçiripte Ramazan sonrasındaki dönemlerde oruç orucu tutmaya güç yetirebiliyorsa bu insan tutup da orucuna fidye veremez. Fidye verecek olursa o fidye geçersiz olur. Bu kişinin sorumlu olduğu şey diğer aylarda Ramazan bittikten sonra herhangi bir ayda orucunu güne gün tutmasıdır.

Hanefi Mezhebine göre, belli dönemlerde hastalık geçiripte Ramazan sonrasındaki dönemlerde oruç orucu tutmaya güç yetirebiliyorsa bu insan tutup da orucuna fidye veremez. Fidye verecek olursa o fidye geçersiz olur. Bu kişinin sorumlu olduğu şey diğer aylarda Ramazan bittikten sonra herhangi bir ayda orucunu güne gün tutmasıdır.

#4
Foto - Hastalıktan dolayı 10 gün tutamadı mı o zaman 10 günün fidyesini değil 10 gün diğer aylarda orucunu tutmakla yükümlüdür.

Hastalıktan dolayı 10 gün tutamadı mı o zaman 10 günün fidyesini değil 10 gün diğer aylarda orucunu tutmakla yükümlüdür.

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