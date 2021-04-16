Koronavirüslü çocuklar ilk kez görüntülendi

Sözeri, Kovid-19'lu çocuk hastanın yanında mutlaka refakatçi kaldığını, çocuk hastaların tek başına hastanede kalmasının yasal ve idari açıdan mümkün olmadığını belirterek "Çocuğun yanında kalacak refakatçisi de bazen Kovid-19 pozitif olabiliyor. Diyelim ki; çok küçük bir bebek annesiyle kalmak durumunda ve anne pozitif. Bu durumda annenin tedavi süreçlerinde gerekiyorsa erişkin enfeksiyon hastalıklarıyla konsültasyonlarını gerçekleştiriyoruz ve refakatçiye de çocuk hastaya da bakımı sağlayabiliyoruz. Ama sağlıklı çocuğa bakabilecek bir refakatçinin kalmasını tercih ediyoruz. Kovid-19 salgınından sonra anneleri, babaları hastalanmış evde ona bakabilecek kimse olmadığı, genel durumu kötü olduğu için yoğun bakımda veya serviste yatan çocuklar bizdeki duygusallığı biraz daha artırdı. Hem hemşirelerimiz hem de doktorlarımız bu çocuklara daha fazla ilgi göstermeye çalışıyoruz. Özellikle hemşirelerimiz giydirme, banyolarını yaptırma, elleriyle besleme gibi süreçlerde merhametle ve sevgiyle hizmet ediyorlar. Hiç kimsenin bu hizmeti yaparken beklentisi yok; gayet gönülden, içinden geldiği gibi insanlar çocukların, hastaların annesi, ablası, kız kardeşi, abisi olarak elinden gelen her türlü desteği veriyor." ifadelerini kullandı.