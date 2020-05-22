Koronavirüs seçimleri nasıl etkileyecek? Trump'ın başkanlık koltuğu tehlikede mi?

Ekonomik krizin derinleşmesinin salgının kendisinden daha büyük zararlar ortaya çıkarabileceğini düşünen Trump, bu bakımdan bir an önce ekonomiyi normale döndürmek istiyor.

Ekonomik toparlanma sürecini yaz aylarında hissedilir bir seviyeye çıkarmak isteyen Trump, kasım ayından önce seçmenlere "ekonomi toparlanıyor, Trump ikinci döneminde yeniden ekonomiyi şaha kaldırır" dedirtmek istiyor. Geçen hafta konuyla ilgili Trump'ın "Aşı olsun veya olmasın bu ekonomik normalleşme sürecini başlatacağız" açıklamasını da bu minvalde okumak gerekiyor.

Bunun için elindeki tüm imkanları kullanan Trump, yine de bu konuda tüm yasal veya teknik imkanlara sahip değil. Federal yönetim kadar eyalet yönetimlerinin de söz hakkı olan "ekonominin normale dönüş süreci", Cumhuriyetçi eyaletlerle Demokratları kısmen birbirinden ayırmış durumda.

Şu anda 20 civarında eyalet ciddi şekilde ekonomik normale dönüş adımları atarken, bunların çoğunun orta ve batı bölgelerdeki Cumhuriyetçi eyaletler olması dikkat çekiyor.

Bu noktada Trump ekonomik toparlanmanın "V" şeklinde, yani çok hızlı bir toparlanma şeklinde olacağını savunuyor, seçmenlerine bunu vadediyor. Ancak ekonomistler, krizde derinden etkilenen Amerikan ekonomisinin "V" şeklinde çok hızlı toparlanma sürecine girmesinin pek de kolay olmayacağını savunuyor.

Trump'ın bu süreçteki performansına seçmenlerin vereceği karne, ABD Başkanının 2. dönemini kazanıp kazanamayacağındaki en önemli faktör olacak.