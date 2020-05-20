Koronavirüs ortaya çıkardı! Dünyada bunu yapabilen başka havalimanı yok

“2019'U YAKALAMAMIZ 2021'İN SONUNDA OLUR" - Sosyal mesafeyi koruyarak seyahat belli ölçüde bir norm olabilir. Yolcu güvenliğinin bu kadar riskli olduğunun düşünüldüğü bir dönemi çok uzun süre yaşatamayız. Eninde sonunda normalleşme gelmek zorunda. Hem havalimanlarına hem de havayollarına gelmek zorunda. Bizim açımızdan sosyal mesafe sorun değil, sosyal mesafe sorun olmayan havalimanıyız. Dünyadaki diğer havalimanları böyle bir uygulamayı uzun süre taşıyamazlar. Aşı mı olur, koronanın mutasyona uğrayıp gücünü kaybetmesi mi olur bir şekilde normalleşmenin önü açılmak zorunda. Açılacağını da inanıyorum çünkü bütün dünya bunu beraber çözmeye çalışıyor. Ben iyimserim. Normalleşmenin kriteri 2019’u yakalamaksa 2021 sonuna doğru yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bu sene yaz yavaş geçecektir. Çünkü ülkeler kendi sınırlarını açma konusunda ortak yol haritası belirleyemediler. Bu da normal çünkü her ülkenin koronadaki durumu farklı. İnen var, çıkan var. Daha yeni yeni giren var. Ülkelerin ICAO, IATA, ACI, WHO birleşiminden çıkacak çözüme çok acil ihtiyacı var. Bu bize ülkelerin hangi sağlık standartlarıyla havacılık yapacağını da gösterecek. Bu operasyonlarda rahatlama sağlayacaktır. Ama en önemlisi yolcunun kendini güvende hissetmesi. Normalleşmenin hem havayolları hem havalimanları hem de dünya ekonomisi için acil ihtiyaç var. 7-8 milyar insan böyle bir ekonomik düzende çok uzun süre dünyaya katma değer yaratamazlar.