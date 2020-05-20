Koronavirüs ortaya çıkardı! Dünyada bunu yapabilen başka havalimanı yok

"BİYOMETRİK GEÇİŞE HAZIRIZ" - Dünyada biometriği kullanmakla ilgili çok ciddi bir trend var. Bu sistemdeki en önemli bilgi de insan datası. İnsan datası alma hakkı da devletlerde. Türkiye’de çok yaygın bir şekilde parmak izi işlemi yapılıyor. Ama daha da önemlisi en temassızı yüz okuma sistemi. Akıllı kameralar ve yolcunun yüzü. Bunların ikisinin eşleştiği bir dünyada siz ne pasaport göstererek ne boarding pass göstermeye ihtiyacınız kalmayacak. Ve siz akıllı kameralarda yüzünüzü okutarak havalimanı içindeki ilk girişten, uçağa binişe kadar her süreci götürebilirsiniz. Bugün Türkiye’den çıkacak bir yolcu alışveriş de yapıyorsa beş kere pasaportunu gösteriyor. Bu inanılmaz bir hareket ve temas. Bunun kesin çözümü insanların yüzleriyle havalimanlarındaki bütün işlemleri yapar noktaya gelmesi. Biz İGA olarak buna hazırız. Teknolojimiz buna hazır. Ama bizde data yok. Kamu bu yönde çalışıyor, yüz datası oldukça sınırlı. Eğer biz bunu yaygınlaştırabilirsek bizim için inanılmaz verimlilik sağlayacak. Yolcular için bir rahatlık sağlayacak. Korona süreci de temassız işlemleri öne çıkardığı için inşallah Türkiye burada da fark yaratacak bir noktaya gelir. İç İşleri Bakanlığı bu konuda hızlı yol alırsa biz de onlara ayak uydurmak noktasında yüzde 100 hazırız.