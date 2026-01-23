  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Korkutan üçlü ittifak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan Washington’ı saf dışı bırakan hamle
Giriş Tarihi:

Korkutan üçlü ittifak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan Washington’ı saf dışı bırakan hamle

ABD merkezli The National Interest sitesinde yayımlanan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile kurmaya başladığı sessiz ittifakın Orta Doğu'daki Amerikan etkisini tamamen silebileceği uyarısı yapıldı. Haberde, Suudi Arabistan'ın finansal gücü, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ve Türkiye'nin ileri savunma sanayisinin birleşerek İsrail'i izole edecek dev bir Müslüman blok oluşturduğu iddia edildi. Washington'un artık "eski Orta Doğu" düzenini kaybettiği belirtilirken, Ankara liderliğindeki bu yeni eksenin bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda yeniden inşa ettiği vurgulandı.

ABD merkezli The National Interest internet sitesinde yer alan analize göre Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Pakistan ile sessizce siyasi ve askeri bir ittifak kurduğu ve bu ittifakın Orta Doğu'nun geleceğinde ABD'den çok daha etkili olmalarının muhtemel olduğu ifade edildi.

ABD'nin anladığı şekliyle eski Orta Doğu düzeninin artık olmadığı ifade edilen haberde, Washington'un bu gerçeği bir ölçüde fark ettiği ancak oyunun bittiğini belli etmemeye çalıştığı dile getirildi.

ABD destekli eski düzenin yerle bir olduğu vurgulanan haberde, bölgede değişen dinamikler nedeniyle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin bir koalisyon kurmaya çalıştığı aktarıldı. Bu koalisyonun yakın ve orta vadede iki önemli jeopolitik işlevi yerine getirmek üzere tasarlandığı vurgulanan haberde, birincisinin, giderek dengesizleşen İsrail'in caydırılması olduğu, ikincisinin ise, üç ülkenin çok farklı bir Orta Doğu'yu daha iyi şekillendirebilmeleri için yeterince büyük bir blok halinde bir araya gelmeyi hedeflediği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Müslüman dünyası için önemli bir yere sahip olduğu ve aynı zamanda, petrol ve doğal gaz sayesinde zengin bir ülke olduğu, Pakistan'ın ise nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olduğu dile getirildi. Türkiye'nin ise savunma sanayisi ile büyük ilerleme kaydettiği ve NATO içerisinde önemli bir askeri güce sahip olduğunun altı çizildi. Türkiye'nin NATO üyesi olmasının yanı sıra, dünyanın en güçlü askeri ülkelerinden biri olduğu, ayrıca, hızla gelişmekte olan çok kutuplu sistemde önemli bir orta güç haline geldiği ifade edildi. Ankara'nın ayrıca Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük planlara sahip olduğu dile getirildi. Bütün bunların, bölge halkının hem kendi yolunda ilerlediğini hem de açıkça yeni bir bölgesel düzenin doğuşunu koordine etmeye hazırlandığını gösterdiği ifade edildi. Bu düzenin, kesinlikle daha az Amerikan yanlısı olacağı, muhtemelen İsrail'i izole edeceği ve on yıllardır dağınık halde olan Müslüman askeri gücü bir araya getirebileceği vurgulandı.

Son yıllarda Türkiye'nin, Orta Doğu'da daha fazla kontrol sağlamak için kararlı adımlar attığı ifade edilirken, bundan sonra ne olursa olsun, son 20 yılda harcanan tüm paraya ve canlara rağmen, Orta Doğu'nun kesin bir şekilde ABD ve İsrail'den uzaklaşarak çok farklı bir yöne doğru yol alacağı aktarıldı. Haberde son olarak, yeni Suudi-Pakistan-Türkiye ekseninin, 2001'den bu yana her şeyin ne kadar ciddi şekilde değiştiğinin bir başka göstergesi olduğu ifade edildi.

Vahap

Heee ne olacak yaptık bu ittifakı siz yapınca iyi biz yapınca tehlikeli öylemi sizi gidi iki yüzlü sahtekarlar sizi.
