Korkutan üçlü ittifak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan Washington’ı saf dışı bırakan hamle
ABD merkezli The National Interest sitesinde yayımlanan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile kurmaya başladığı sessiz ittifakın Orta Doğu'daki Amerikan etkisini tamamen silebileceği uyarısı yapıldı. Haberde, Suudi Arabistan'ın finansal gücü, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ve Türkiye'nin ileri savunma sanayisinin birleşerek İsrail'i izole edecek dev bir Müslüman blok oluşturduğu iddia edildi. Washington'un artık "eski Orta Doğu" düzenini kaybettiği belirtilirken, Ankara liderliğindeki bu yeni eksenin bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda yeniden inşa ettiği vurgulandı.