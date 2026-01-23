Korkutan üçlü ittifak! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan Washington’ı saf dışı bırakan hamle

Suudi Arabistan'ın Müslüman dünyası için önemli bir yere sahip olduğu ve aynı zamanda, petrol ve doğal gaz sayesinde zengin bir ülke olduğu, Pakistan'ın ise nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olduğu dile getirildi. Türkiye'nin ise savunma sanayisi ile büyük ilerleme kaydettiği ve NATO içerisinde önemli bir askeri güce sahip olduğunun altı çizildi. Türkiye'nin NATO üyesi olmasının yanı sıra, dünyanın en güçlü askeri ülkelerinden biri olduğu, ayrıca, hızla gelişmekte olan çok kutuplu sistemde önemli bir orta güç haline geldiği ifade edildi. Ankara'nın ayrıca Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük planlara sahip olduğu dile getirildi. Bütün bunların, bölge halkının hem kendi yolunda ilerlediğini hem de açıkça yeni bir bölgesel düzenin doğuşunu koordine etmeye hazırlandığını gösterdiği ifade edildi. Bu düzenin, kesinlikle daha az Amerikan yanlısı olacağı, muhtemelen İsrail'i izole edeceği ve on yıllardır dağınık halde olan Müslüman askeri gücü bir araya getirebileceği vurgulandı.