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Korkutan görüntüler! Deprem habercisi mi?

2021-01-21 16:28:25
Korkutan görüntüler! Deprem habercisi mi?

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen bir olay deprem iddialarını gündeme getirdi.

#1
Foto - Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.

Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.

#2
Foto - Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

#3
Foto - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini söyledi. Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi olmadığını belirten Önsoy,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini söyledi. Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi olmadığını belirten Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir." dedi.

#4
Foto - Bölgedeki balıkçılar sahilde her yıl aynı dönemde deniz suyunda çekilme olduğunu aktardı.

Bölgedeki balıkçılar sahilde her yıl aynı dönemde deniz suyunda çekilme olduğunu aktardı.

#5
Foto - İşte diğer görüntüler

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#6
Foto - İşte diğer görüntüler

İşte diğer görüntüler

#7
Foto - İşte diğer görüntüler

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#8
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