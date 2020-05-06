Korkunç itiraf: Karantina yasaklarına uymayanları vuruyorlar

Bazı Afrika ülkelerinde hükümetlerin, emniyet güçlerine, karantina ve sosyal mesafe kurallarına uymayanları vurma yetkisi verdiği konuşuluyor. Güney Afrika'da da var mı bu uygulama? "Burada bebek bakıcılığı yapılmıyor, bizde de yaptırımlar çok sert. Eğer yasaklara uymazsanız ya sopayla dövülürsünüz ya da vurulursunuz. Hepsi bu. Yerel halk her zaman çok bilinçli olmayabiliyor. Ama Güney Afrika'da biraz daha esnek olduğunu söylebilirim."