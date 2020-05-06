2020-05-06 12:19:52 Korkunç itiraf: Karantina yasaklarına uymayanları vuruyorlar
Günler önce ortaya atılan iddianın gerçek olduğu ortaya çıktı.
Günler önce ortaya atılan iddianın gerçek olduğu ortaya çıktı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
Dünya genelinde vaka sayısı 3.7 milyon barajını aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 260 bine yaklaştı. 1.25 milyon kişi ise virüsü yenerek iyileşti.
Güney Afrika'dan ilginç iddialar Corona virüs pandemisini dünyada en hafif geçiren ülkelerden biri olan Güney Afrika'dan çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor.
Ülkede corona tablosu ağır değil Şimdiye dek yalnızca 7.572 vakanın bildirildiği Güney Afrika'da sadece 148 kişi yaşamını yitirdi. 2 bin 746 kişi ise iyileşmeyi başardı.
Önlemler eleştiriliyor Ülkedeki bu tabloya rağmen alınan önlemlerin sertliği zaman zaman dünya basınında geniş yer buluyor.
Şiddet iddiaları tartışma yaratmıştı Nisan ayının başında BBC tarafından servis edilen haberde, Afrika ülkelerindeki güvenlik güçlerinin corona virüs yasaklarına uymayan vatandaşlara karşı şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.
Kurallara uymayanlar vuruluyor mu? Haberde emniyet kuvvetlerinin kısıtlamalara uymayanlara kırbaç ve sopayla vurduğu ve hatta silahla ateş edildiği iddia edilmişti.
Afrika cephesinden itiraf geldi Dünyayı şoke eden o görüntülerin ardından konuyla ilgili Güney Afrika cephesinden acı bir itiraf geldi.
Röportajda her şeyi anlattı Kariyeri boyunca birçok Afrika kulübünü çalıştıran ve kıtanın coğrafi ve sosyal iklimine oldukça hakim olan teknik direktör Victor Bondarenko, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler... Karantina kurallarını ihlal edenlerin sopayla şiddet gördüğünü ve zaman zaman silahla vurulduğunu doğrulayan Victor Bondarenko'nun olay röportajı şu şekilde:
Afrika'da corona virüs vakası sayısı çok az? Bunun sebebi sizce ne olabilir? Ayrıca verilen şeffaflığına inanıyor musunuz? "Corona virüsün Güney Afrika'da hızlı yayılmamanın ana sebebi sıcaklık. Burası oldukça sıcak ve nemli. Sanırım hava sıcaklığı ve güneş, corona virüsle savaşta Afrika'ya yardım ediyor. Umarım Avrupa'da bir an önce aynı seviyeye gelinir ve hayat normale döner."
Güney Afrrika karantina kuralları çok mu katı? "Ülkede, en yüksek seviye olan 5. derece afet protokolü uygulanıyordu. Daha sonra hükümet açıklama yaptı ve 4. seviyeye çekildi. Avrupa'ya kıyasla çok daha rahat burası. Arabayla gezebilir, markete ve eczaneye gidebilirsiniz."
Bazı Afrika ülkelerinde hükümetlerin, emniyet güçlerine, karantina ve sosyal mesafe kurallarına uymayanları vurma yetkisi verdiği konuşuluyor. Güney Afrika'da da var mı bu uygulama? "Burada bebek bakıcılığı yapılmıyor, bizde de yaptırımlar çok sert. Eğer yasaklara uymazsanız ya sopayla dövülürsünüz ya da vurulursunuz. Hepsi bu. Yerel halk her zaman çok bilinçli olmayabiliyor. Ama Güney Afrika'da biraz daha esnek olduğunu söylebilirim."
"Burası sakin ve huzurlu ancak şehir merkezleri farklı" "Şehrin biraz dışında yaşıyorum. Johannesburg'a 40 km, Pretoria'ya ise 20 km mesafedeyim. Durumu birazdan değerlendirmem ve yargıya varmam çok zor. Burası çok sakin ve huzurlu. Ancak şehir merkezlerinde durum biraz daha farklı."
Afrika'da alkol satışlarının tamamen yasaklandığı doğru mu? Evet. Yalnızca sigara satışına izin var. Alkol tamamen yasaklandı.
Sizce neden bu tarz önlemler alınıyor? "Bencu bu durum ülkenin kültürü ile alakalı. Yerel halk toplanıp alkol almayı seviyor. Kalabalık grupları engellemek için alkol seviyesi en düşük birayı bile yasakladılar. Gereksiz gruplar görmüyorsunuz.
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