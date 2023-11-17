Korkulan oldu! O ilimiz kışın ortasında susuz kalabilir

O nedenle şuanda biz günlük olarak 8 bin 500 metreküp su alabiliyoruz ilçemize. Bu da yeterli gelmemekte ve mahallelerimizin bazı kısımlarında özellikle üst kısımlarında günlük olarak bazı saatlerde su yetersizliği ve basınç düşüklüğüne vesile olmaktadır. Biz bunun önüne geçebilmek için Aşağısevindikli Mahallesi'nden kuyulardan aldığımız su miktarını diğer mahallelerimize de aktarma gayreti içerisindeyiz. Bununla ilgili çabalarımız var ama aktarabilmiş olsak da önemli ölçüde yaklaşık 200 litre/saniye Naip Barajı'ndan su alamadığımız için dengeli bir şekilde ilçenin tamamına su vermemiz şu an için hemen hemen imkansız hale gelmiştir. Naip Barajı'nın seviyesi 2021 yılında yüzde 43 iken, 2022 yılında yüzde 33, 2023 yılında ise yüzde 8 seviyelerine düşmüştür" dedi.