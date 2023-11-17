Korkulan oldu! O ilimiz kışın ortasında susuz kalabilir

2023 yılı yaz döneminde bunu önemli ölçüde yaşadık. Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Malkara ilçelerimiz önemli ölçüde etkilenmiş durumda. Süleymanpaşa ilçemiz özellikle 3 kaynaktan suyunu karşılamakta. Bunlardan bir tanesi Çorlu, Sarılar hattı, bir tanesi Muratlı Aşağısevindikli bölgesinden gelen kuyulardan gelen içme suyu hattımız, bir diğeri ise Naip Barajımız. Biz Süleymanpaşa ilçemizin 3’te birlik su ihtiyacını Naip Barajı'mızdan karşılamaktayız, ancak bu da yaklaşık olarak günlük 25 bin metreküp suya karşılık gelmekteydi. Fakat bugüne geldiğimiz dönemde barajdaki su seviyesi yüzde 8’lere düşmüş durumda ve barajdan şuanda ancak yüzde 1 su alabilir duruma gelmiş bulunmaktayız. Geri kalan suyun barajın ölü hacmi dediğimiz barajın doğal yapısını korumaya yönelik olarak, korunması gereken bir su.