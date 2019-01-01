Korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
Köprüye arka arkaya kamyonlar geldi.
Kamyonların yanında yüzlerce insan vardı.
Sınırdaki askerler ise kamyonların geçişine izin vermedi.
Ve büyük çatışma başladı.
Bütün dünya, Venezuela'ya kilitlendi.
Bu fotoğraflar, Kolombiya-Venezuela sınırından.
Kolombiya kenti Cucuta'yı Venezuela'ya bağlayan Simon Bolivar ve Francisco de Paula Santander köprüleri savaş alanına döndü.
İlk çatışma, Simon Bolivar Köprüsü'nde çıktı.
Askerlerin kamyonları durdurması üzerine muhalif göstericiler taş ve molotof kokteyli yağdırdı.
Askerler ise, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.
Çatışma saatlerce sürdü.
Bazı göstericiler köprü altına sığındı.
Çatışmalarda onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor.
Sınırda görevli bazı askerlerin saf değiştirdiği fotoğraflar, uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi.
Yine Cucuta'daki Francisco de Paula Santander Köprüsü'nde daha fazla şiddet vardı.
ABD ve müttefiklerinin gönderdiği yardım kamyonu köprünün ortasına kadar geldi.
Ancak daha fazla ilerleyemedi.
Göstericiler, kamyonu engelleyen askerlere ellerine ne geçirdiyse attı.
Kamyonlardan biri ise ateşe verildi.
Kamyon alev alev yanarken...
Araçlardaki yardımlar dakikalar içinde kapışıldı.
Koliler elden ele götürüldü.
Köprüdeki çatışmalarda çok sayıda gösterici yaralanıp yere düştü.
ABD ve müttefiklerinin devirmeye çalıştığı Venezuela lideri Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesti.
Kolombiyalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre veren Maduro'nun kararı, Bogota yönetimi tarafından tanınmadı.
Venezuela'nın güney sınırı Brezilya'da da benzer görüntüler vardı.
Pacaraima kentindeki sınır kapısında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Venezuela askerleri sınıra yaklaşan muhalif protestoculara biber gazı sıktı.
Göstericiler ise askerlere taş fırlattı.
Çatışma sırasında sınırdaki otlar yandı.
Sınır kapısındaki bir kadın, yaklaşan protestoculara taş fırlattı.
Göstericiler de kadına karşılık verdi.
Sınırda görevli bazı askerlerin de göstericilere taş attığı görüldü.
Muhalifler, Cumartesi günü gerçekleşen gösterilerde dört kişinin öldüğünü bildiriyor.
Ancak uluslararası haber ajanslarına göre, can kaybı iki.
Çatışmalarda yaralananların sayısı ise 300'ü aşmış durumda.
Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guadio, geçen ay kendini geçici devlet başkanı etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Guadio'yu Venezuela'nın 'meşru' lideri olarak tanıması, büyükbir krizi tetikledi.
ABD'yi hemen müttefikleri takip etti.
Halihazırda aralarında Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama,Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın yer aldığı 50'den fazla Guadio'yu destekliyor.
Türkiye, Meksika, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yanında yer alıyor.
Maduro, Washington yönetiminin attığı adımlar üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kesti.
ABD lideri Trump ise, Venezuela'ya asker göndermenin masadaki seçenekler arasında yer aldığını söylüyor.