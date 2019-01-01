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Korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var

  • Köprüye arka arkaya kamyonlar geldi.

  • Kamyonların yanında yüzlerce insan vardı.

  • Sınırdaki askerler ise kamyonların geçişine izin vermedi.

  • Ve büyük çatışma başladı.

  • Bütün dünya, Venezuela'ya kilitlendi.

  • Bu fotoğraflar, Kolombiya-Venezuela sınırından.

  • Kolombiya kenti Cucuta'yı Venezuela'ya bağlayan Simon Bolivar ve Francisco de Paula Santander köprüleri savaş alanına döndü.

  • İlk çatışma, Simon Bolivar Köprüsü'nde çıktı.

  • Askerlerin kamyonları durdurması üzerine muhalif göstericiler taş ve molotof kokteyli yağdırdı.

  • Askerler ise, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

  • Çatışma saatlerce sürdü.

  • Bazı göstericiler köprü altına sığındı.

  • Çatışmalarda onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor.

  • Sınırda görevli bazı askerlerin saf değiştirdiği fotoğraflar, uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi.

  • Yine Cucuta'daki Francisco de Paula Santander Köprüsü'nde daha fazla şiddet vardı.

  • ABD ve müttefiklerinin gönderdiği yardım kamyonu köprünün ortasına kadar geldi.

  • Ancak daha fazla ilerleyemedi.

  • Göstericiler, kamyonu engelleyen askerlere ellerine ne geçirdiyse attı.

  • Kamyonlardan biri ise ateşe verildi.

  • Kamyon alev alev yanarken...

  • Araçlardaki yardımlar dakikalar içinde kapışıldı.

  • Koliler elden ele götürüldü.

  • Köprüdeki çatışmalarda çok sayıda gösterici yaralanıp yere düştü.

  • ABD ve müttefiklerinin devirmeye çalıştığı Venezuela lideri Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kesti.

  • Kolombiyalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre veren Maduro'nun kararı, Bogota yönetimi tarafından tanınmadı.

  • Venezuela'nın güney sınırı Brezilya'da da benzer görüntüler vardı.

  • Pacaraima kentindeki sınır kapısında şiddetli çatışmalar yaşandı.

  • Venezuela askerleri sınıra yaklaşan muhalif protestoculara biber gazı sıktı.

  • Göstericiler ise askerlere taş fırlattı.

  • Çatışma sırasında sınırdaki otlar yandı.

  • Sınır kapısındaki bir kadın, yaklaşan protestoculara taş fırlattı.

  • Göstericiler de kadına karşılık verdi.

  • Sınırda görevli bazı askerlerin de göstericilere taş attığı görüldü.

  • Muhalifler, Cumartesi günü gerçekleşen gösterilerde dört kişinin öldüğünü bildiriyor.

  • Ancak uluslararası haber ajanslarına göre, can kaybı iki.

  • Çatışmalarda yaralananların sayısı ise 300'ü aşmış durumda.

  • Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guadio, geçen ay kendini geçici devlet başkanı etti.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Guadio'yu Venezuela'nın 'meşru' lideri olarak tanıması, büyükbir krizi tetikledi.

  • ABD'yi hemen müttefikleri takip etti.

  • Halihazırda aralarında Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama,Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın yer aldığı 50'den fazla Guadio'yu destekliyor.

  • Türkiye, Meksika, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yanında yer alıyor.

  • Maduro, Washington yönetiminin attığı adımlar üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kesti.

  • ABD lideri Trump ise, Venezuela'ya asker göndermenin masadaki seçenekler arasında yer aldığını söylüyor.

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