  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Korku sahnelerini aratmayan görüntü! Gökyüzüne bakan hayret etti

2021-12-07 19:13:10
Korku sahnelerini aratmayan görüntü! Gökyüzüne bakan hayret etti

Tekirdağ'da gökyüzünde korku sahnelerini aratmayan görüntüler kaydedildi.

#1
Foto - Tekirdağ sahili yakınlarında akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü kentin semalarını işgal etti.

Tekirdağ sahili yakınlarında akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü kentin semalarını işgal etti.

#2
Foto - Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

#3
Foto - Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden binlerce karganın Süleymanpaşa ilçesi semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri hatırlattı.

Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden binlerce karganın Süleymanpaşa ilçesi semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri hatırlattı.

#4
Foto - Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, ilerleyen saatlerde ortadan kayboldu.

Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, ilerleyen saatlerde ortadan kayboldu.

#5
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#6
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

Asgari ücret için heyecanlandıran açıklama! Açık açık rakam verdi
Ekonomi

Asgari ücret için heyecanlandıran açıklama! Açık açık rakam verdi

Milyonların merakla beklediği asgari ücretin ikinci toplantısını bugün yapılıyor. Prof. Dr. Sefer Şener, asgari ücretle ilgili olarak, "Nere..
Altın tahminleri olay olan İslam Memiş fena patladı: Karaktersiz mahluklar
Ekonomi

Altın tahminleri olay olan İslam Memiş fena patladı: Karaktersiz mahluklar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar artışı sonrası TL'deki değer kaybıyla alay edenlere çok sert tepki gösterdi.
4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor
Kültür - Sanat

4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görürken, fuarın en ..
Millet İttifakı'nda aday gerginliği! Rest çekti
Siyaset

Millet İttifakı'nda aday gerginliği! Rest çekti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna kazanamama riski olan kişinin ada..
Sıradan bir ziyaret değil! İşte İmamoğlu - Davutoğlu görüşmesi perde arkası
Siyaset

Sıradan bir ziyaret değil! İşte İmamoğlu - Davutoğlu görüşmesi perde arkası

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP'li İBB Başkanı ..
Ekmek fiyatlarıyla ilgili
Ekonomi

Ekmek fiyatlarıyla ilgili "Yok artık" dedirten iddia

Ekmek fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren fırıncılar her gün zam tehdidi savu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay