2023-04-03 17:52:18 Korku dolu anlar! İstinat duvarı gürültüyle bir anda çöktü
Sivas’ta bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle bir anda çöktü.
Sivas’ta bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle bir anda çöktü.
Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yol kodunun altında kalan Yuvam Apartmanı'nın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.
Bina sakinleri panik yaşadı.
İstinat duvarının çökmesine duvarın üzerinde dikili ağaç köklerinin neden olduğu tahmin ediliyor.
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