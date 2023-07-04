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Yaşam
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Korku dolu anlar! Eve yarasa girdi

2023-07-04 22:43:17
Korku dolu anlar! Eve yarasa girdi

Eve giren yarasa korkuya neden oldu, itfaiye ekipleri her yerde onu aradı.

#1
Foto - Korku dolu anlar! Eve yarasa girdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin açık olan penceresinden giren yarasa korkuya neden oldu. Yarasadan korktuğu için itfaiye ekiplerinden yardım isteyen ev sahibinin talebi üzerine ekipler tarafından evin her yerinde aranan yarasa bulunamayınca, ekipler normale döndü.

#2
Foto - Korku dolu anlar! Eve yarasa girdi

Olay, Cuma Mahallesi 218 sokak üzerindeki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan bir dairenin hava alması için açık olan penceresinden içeri yarasa girdi.

#3
Foto - Korku dolu anlar! Eve yarasa girdi

Yarasanın içeride dolaştığını fark eden ev sahibi korkunca 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı merkezi ekipleri şahsın talebi üzerine eve itfaiye ekibi gönderdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri apartmanın 2. katına çıkarak evin her köşesinde yarasayı aradı. Yapılan çalışmalarda yarasaya ulaşamayan itfaiye ekipleri normale döndü.

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