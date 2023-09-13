Elde üretilen yaklaşık 8 bin 500 parça çini, Horasan harcı kullanılarak yeniden tamamlandı. Örtüsü kaldırılan Kubbe-i Hadra'da inşaat iskeleleri de söküldü. Konyalılar ile Mevlana'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, Konya'nın simgesi Kubbe-i Hadra'yı yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyor. Mevlana Meydanı'nda 20 yıldır esnaflık yapan Ali Turhan, "Kubbe-i Hadra, Mevlana Müzesi'ne değer katan en büyük görsellerden biri. İçerideki maneviyat önemli ama Kubbe-i Hadra olmayınca ziyaretçiler de üzülüyordu. Turistler kubbeyi göremeyince müzenin yerini de bilemiyor, bize soruyorlardı. Şimdi çok güzel oldu." dedi.