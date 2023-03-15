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Yaşam
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Konya'da polis memuru evinde ölü bulundu

2023-03-15 23:34:38
Konya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Konya'da 15 gündür kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru, evinde ölü olarak bulundu.

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Foto - Konya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piroğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Konya'da polis memuru evinde ölü bulundu

3 katlı binanın 3. katında yaşayan emekli polis memuru Adnan Yavuz’dan (60) haber alamayan oğlu Y.Y., babasının durumundan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı.

#3
Foto - Konya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Çilingir yardımıyla eve giren Y.Y., babasını hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Konya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Adnan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

#5
Foto - Konya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adnan Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

#6
Foto - Konya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Adnan Yavuz'un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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