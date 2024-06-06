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Aktüel
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

2024-06-06 14:59:57
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.50 sıralarında meydana geldi

#1
Foto - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kulu Bölge Devlet Hastanesinden ana yola çıkmakta olan N.K. idaresindeki 42 ACN 243 plakalı Toyota marka otomobil ile Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 70 AJ 788 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı

#2
Foto - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

70 plakalı otomobil refüj bariyer demirlerine çarparak yaklaşık 80 metre ileride durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 plakalı otomobil sürücüsü N.K. ve araçta bulunan eşi E.K. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan E.İ. (19) ve K.K. (27) yaralandı

#3
Foto - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı

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