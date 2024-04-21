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Ekonomi
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Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

2024-04-21 00:23:46
Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

Enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan gayrimenkul yatırımında en çok kazandıran iller belli oldu. Açıklanan şehirler ise şaşkınlıkla karşılandı.

#1
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

Türkiye’de son dönemde yüksek seyreden enflasyona karşı gayrimenkul de bir korunma aracı olarak öne çıktı. Vatandaşlar, birikimlerinin enflasyon karşısında erimemesi için konut alımına da yöneldi. TÜİK tarafından son olarak açıklanan mart ayı verilerine göre Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

Mart ayında konut satışları ise 105 bin 394 adet olarak gerçekleşti. Toplam satışlar aylık ortalamalara yakın seyrederken, kredili satışlarda yüksek faiz sebebiyle düşük seyir devam etti. Geçen ay sadece 12 bin 880 konut kredi kullanılarak alındı. Peşin gerçekleşen satışların çoğunda, altın ve dövizini bozduranların alımının etkili olduğu belirtiliyor.

#3
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

Gayrimenkul platformu Endeksa’nın verilerine göre, mart ayı itibarıyla Türkiye’de son bir yıllık süreçte konut fiyatları ortalama W arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 111 TL olarak hesaplandı. Konut fiyatları her şehirde farklı oranlarda yükselirken; bir yıllık enflasyonla kıyaslandığında, TÜFE rakamını geçen şehirler olduğu gibi geride kalanlar da oldu.

#4
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

Yüzde 68,50 olarak açıklanan TÜFE rakamının üzerinde değer artışları yaşanan ve reel olarak alıcısına kazandıran başlıca şehirler ve yıllık değer artış oranları şöyle sıralandı:

#5
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

-Hatay; Yüzde 84 -Ordu; Yüzde 79 -Muğla; Yüzde 78

#6
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

-Eskişehir; Yüzde 75 -Elazığ; Yüzde 75 -Ankara; Yüzde 70

#7
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

-Sakarya; Yüzde 70 -Aydın; Yüzde 69

#8
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

Değer artışları yıllık TÜFE’nin altında kalan başlıca şehirler ise şu şekilde sıralandı:

#9
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

-Kocaeli; Yüzde 60 -Yalova; Yüzde 59 -Samsun; Yüzde 58

#10
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

-Şanlıurfa; Yüzde 57 -Gaziantep; Yüzde 57 -İstanbul; Yüzde 56

#11
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

-İzmir; Yüzde 56 -Kayseri; Yüzde 56 -Çanakkale; Yüzde 54

#12
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

-Mersin; Yüzde 52 -Bursa; Yüzde 50 -Diyarbakır; Yüzde 50

#13
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

-Antalya; Yüzde 46 -Adana; Yüzde 36

#14
Foto - Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

Türkiye Gazetesi'ne yer alan bilgilere göre sektör analistleri, “Konut son aylarda yatırım aracı olmaktan uzaklaştı. Yüksek seyreden kredi faizleri de bunda etkili oluyor. Şu anda konut alımlarının büyük çoğunluğunun, kullanım amacıyla gerçekleşen işlemler olduğu görülüyor. Kredi talebi diplerde olduğu için, gerçekleşen alımlarda hane halkı birikimleri devreye giriyor. Altın ve döviz satıp konuta yönelenler var. Bununla birlikte son iki yıllık süreçte hızla yükselen fiyatlar sebebiyle ihtiyaçları olan konutu alamayanlar da, fiyatların yatay-aşağı seyrettiği bu dönemde bir şekilde alıma yönelmeye çalışıyor” görüşünü dile getiriyor.

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