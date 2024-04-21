Konutta en çok kazandıran şehirler belli oldu

Türkiye Gazetesi'ne yer alan bilgilere göre sektör analistleri, “Konut son aylarda yatırım aracı olmaktan uzaklaştı. Yüksek seyreden kredi faizleri de bunda etkili oluyor. Şu anda konut alımlarının büyük çoğunluğunun, kullanım amacıyla gerçekleşen işlemler olduğu görülüyor. Kredi talebi diplerde olduğu için, gerçekleşen alımlarda hane halkı birikimleri devreye giriyor. Altın ve döviz satıp konuta yönelenler var. Bununla birlikte son iki yıllık süreçte hızla yükselen fiyatlar sebebiyle ihtiyaçları olan konutu alamayanlar da, fiyatların yatay-aşağı seyrettiği bu dönemde bir şekilde alıma yönelmeye çalışıyor” görüşünü dile getiriyor.