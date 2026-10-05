Konut sorunu siyasi krize yol açtı: İspanya 29 Kasım’da erken seçime gidiyor
Sosyal adaletsizlik, barınma krizi ve yozlaşan politikalarla halkı canından bezdiren İspanya'daki solist azınlık hükümetinde çöküş kaçınılmaz oldu. Başbakan Pedro Sanchez’in konut krizine çözüm vaadiyle meclise getirdiği kararnamelerin reddedilmesi üzerine iktidar tamamen kilitlendi. Başbakanlık konutu Moncloa’dan canlı yayında pes ettiğini duyuran Sanchez, Kral 6. Felipe ile görüşerek meclisin feshedilmesi ve 29 Kasım’da erken seçime gidilmesi kararını açıkladı.