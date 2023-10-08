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Türkiye
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Konuşması bu sloganlarla kesildi! Kongrede bir şok da İmamoğlu'na

2023-10-08 15:21:08
Konuşması bu sloganlarla kesildi! Kongrede bir şok da İmamoğlu'na

CHP İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde devam ediyor.

#1
Foto - Konuşması bu sloganlarla kesildi! Kongrede bir şok da İmamoğlu'na

Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat il başkanlığı için yarışıyor.

#2
Foto - Konuşması bu sloganlarla kesildi! Kongrede bir şok da İmamoğlu'na

Kongreye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, partililere seslenerek, yenilenme ve güçlenme için çalışacaklarına vurgu yaptı.

#3
Foto - Konuşması bu sloganlarla kesildi! Kongrede bir şok da İmamoğlu'na

İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin, partimizin ve İstanbul’un kurtuluşunun 100. yılını bu yıl bizler yaşıyoruz. Elbette daha mutlu yaşamak isterdik ama başaracağız, başaracağız, başaracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. CHP tarihsel olarak büyük bir davanın, sarsılmaz bir mücadele azminin ve mazlum dünya halklarına ilham kaynağı olmuş bir zaferin adıdır. Bu ülkenin kuruluş ve kurtuluş dönemi, 1960’ların, 1970’lerin siyasi ve toplumsal gelişmeleri CHP’yi anmadan anlaşılamaz, anlatılamaz. Hepimizin asli görevi, dünya tarihinin en müstesna başarılarından birine imza atmış olan partimizin tarihi rolünü hatırlayarak, yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır" diye konuştu.

#4
Foto - Konuşması bu sloganlarla kesildi! Kongrede bir şok da İmamoğlu'na

Öte yandan, İmamoğlu’nun konuşması sık sık "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu’’ sloganlarıyla kesildi.

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