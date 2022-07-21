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Türkiye
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Kömürlükte çıkan yangın korkuttu

2022-07-21 23:46:47
Kömürlükte çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir binanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

#1
Foto - Yangın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 732 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde meydana geldi.

Yangın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 732 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan ve kömürlük olarak kullanılan kulübede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan ve kömürlük olarak kullanılan kulübede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

#3
Foto - Kulübeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kulübeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#4
Foto - İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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