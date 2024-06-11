Komşusunda gördü yetiştirmeye başladı! 45 yılda 60 farklı çeşit

Hepsi de maşallah, çok mükemmel güvercin gübremden kaynaklı onlarla karıştırıyorum bunları un eleğinden eleyip tozunu diplerine koyuyorum. Tabii onun ilmini bilmek lazım, kışın değişik veriliyor, yazın değişik veriliyor su olayı var fazla verirsen yanar, az verirsen bir işe yaramaz. Arkadaşlar bana bazen küçük çiçek getiriyor sonra geliyor, bu benim çiçek değil diyor. Bu aşırı bir zaman aşımına uğramıştı, daha değişik bir görüntü olmuş diyor. Aşırı gelen var, çekim yapanlar var, fotoğraf stüdyolarına geliyorlar, gelinler geliyor, moda çekimleri yapmaya geliyorlar. Fotoğraf çekmeye gelenleri boş döndürmüyorum. Hediyem var, şu anda 50 tane verilecek hediyem var. Sadece anne babama bir Fatiha okumasını istiyorum" dedi.