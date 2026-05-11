Sokağın altından tarih fışkırdı! İnşaat kazısında kazara 660 yıllık dev ticaret gemisi bulundu
Estonya’nın başkenti Tallinn’de bir ofis binası inşaatı sırasında, yüzeyin hemen altında 14. yüzyıla ait 24 metrelik devasa bir Hanseatic ticaret gemisi tesadüfen keşfedildi. Geminin içinde bulunan deri ayakkabılar, silahlar ve Avrupa'nın en eski kuru pusulası, Orta Çağ denizcilik tarihine dair bilinen pek çok teknik veriyi kökten değiştirmeye aday görünüyor. Uzmanlar tarafından son yüzyılın en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak kabul edilen bu batık, titiz bir operasyonla müzeye taşınarak koruma altına alındı.