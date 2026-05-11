Sokağın altından tarih fışkırdı! İnşaat kazısında kazara 660 yıllık dev ticaret gemisi bulundu

Mevcut batığın hassas bir operasyonla dört parçaya bölünerek taşınmasının ardından, konservasyon çalışmaları Finlandiyalı uzmanların desteğiyle sürdürülüyor. Ahşabın kuruyup bozulmasını önlemek amacıyla nem seviyeleri laboratuvar ortamında titizlikle takip ediliyor. Öte yandan müze yetkilileri, aynı bölgede çok daha eski bir batığın daha bulunduğunu ancak mevcut teknolojik imkânların daha iyi bir seviyeye ulaşması adına bu geminin henüz gün yüzüne çıkarılmadığını vurguluyor. Lootsi Kogu olarak adlandırılan ana gövdenin, tüm restorasyon süreci tamamlandığında Estonya Deniz Müzesi'nin kalıcı koleksiyonunda yer alması planlanıyor.