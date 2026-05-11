Sokağın altından tarih fışkırdı! İnşaat kazısında kazara 660 yıllık dev ticaret gemisi bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sokağın altından tarih fışkırdı! İnşaat kazısında kazara 660 yıllık dev ticaret gemisi bulundu

Estonya’nın başkenti Tallinn’de bir ofis binası inşaatı sırasında, yüzeyin hemen altında 14. yüzyıla ait 24 metrelik devasa bir Hanseatic ticaret gemisi tesadüfen keşfedildi. Geminin içinde bulunan deri ayakkabılar, silahlar ve Avrupa'nın en eski kuru pusulası, Orta Çağ denizcilik tarihine dair bilinen pek çok teknik veriyi kökten değiştirmeye aday görünüyor. Uzmanlar tarafından son yüzyılın en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak kabul edilen bu batık, titiz bir operasyonla müzeye taşınarak koruma altına alındı.

Arkeolojik kazılar sırasında geminin iç kısmında rastlanan manzara, geminin planlı bir şekilde terk edilmediği, aksine ani bir kaza neticesinde battığı tezini güçlendiriyor. Arkeolog Priit Lätti güverteye saçılmış halde bulunan kişisel eşyaların, deri ayakkabıların ve silahların bu tezi desteklediğini ifade ediyor. Özellikle gemi içerisinde bulunan ve halen işlevini koruyan kuru pusulanın, Avrupa'da bugüne kadar keşfedilen en eski örnek olduğu belirtiliyor. Ayrıca enkazdan çıkarılan iki adet gemi faresi kalıntısı, Orta Çağ ticaret gemilerindeki yaşam koşullarına dair tarihte eşine az rastlanan fiziksel kanıtlar sunuyor.

Mevcut batığın hassas bir operasyonla dört parçaya bölünerek taşınmasının ardından, konservasyon çalışmaları Finlandiyalı uzmanların desteğiyle sürdürülüyor. Ahşabın kuruyup bozulmasını önlemek amacıyla nem seviyeleri laboratuvar ortamında titizlikle takip ediliyor. Öte yandan müze yetkilileri, aynı bölgede çok daha eski bir batığın daha bulunduğunu ancak mevcut teknolojik imkânların daha iyi bir seviyeye ulaşması adına bu geminin henüz gün yüzüne çıkarılmadığını vurguluyor. Lootsi Kogu olarak adlandırılan ana gövdenin, tüm restorasyon süreci tamamlandığında Estonya Deniz Müzesi'nin kalıcı koleksiyonunda yer alması planlanıyor.

