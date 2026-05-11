Netanyahu’dan herkesi ters köşe yapan “ABD” çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi

ABD ve İsrail’in ortak saldırıları sonucu İran’ın şu an “en zayıf halinde” olduğunu öne süren Netanyahu, İran’ın silah üreten ve ekonomisini ayakta tutan birçok tesisinin yok edildiğini ifade etti. İran’daki mevcut yönetimin öncekilere kıyasla güçlü olmadığını savunan Netanyahu, ABD ile birlikte İran üzerinde, özellikle Hürmüz Boğazı’na uygulanan deniz ablukasıyla baskı ve kontrolü sürdürdüklerini belirtti. Çin’in İran’a destek verip vermediği sorusuna Netanyahu, “Çin, füze üretimine belirli miktarda destek ve bazı bileşenler sağladı. Bu hoşuma gitmedi. Ama bundan fazlasını söyleyemem.” yanıtını verdi.