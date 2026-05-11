Netanyahu’dan herkesi ters köşe yapan “ABD” çıkışı: Artık sonlandırma zamanı geldi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail’e yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardımının zamanla sona ermesini istediklerini açıkladı. CBS’e konuşan Netanyahu, İsrail ekonomisinin güçlendiğini savunarak “yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi” dedi. İran’ın “en zayıf halinde” olduğunu öne süren Netanyahu, Çin’in İran’ın füze üretimine destek verdiğini iddia etti. Hizbullah’ın füze kapasitesinin büyük bölümünü imha ettiklerini de söyledi.