Türkiye’de 55 sene sonra bir ilk! Fener Rum Patriği Bartholomeos, çok konuşulacak gelişmeyi Yunanistan’da duyurdu

Heybeliada’daki Ruhban Okulu, 1844 yılında Fener Rum Patrikhanesi tarafından açılmıştı. O zamanki adı Yüksek Ortodoks Teoloji idi ve amacı din görevlisi yetiştirmekti. Fener Rum Patriği Bartholomeos da bu okuldan mezun oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda faaliyetlerine devam eden kurum, İstanbul’daki Rum toplumunun en önemli eğitim merkezlerinden biri oldu. Okul, 1971 yılında Anayasa Mahkemesi’nin 1965 yılında çıkarılmış Özel Öğretim Kurumları yasasının özel yüksek öğretime izin veren maddelerinin, “yüksek öğretimin sadece devlet eliyle verilebileceği” hükmü gerekçesiyle iptali sonucunda kapatılmıştı.