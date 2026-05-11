Türkiye’de 55 sene sonra bir ilk! Fener Rum Patriği Bartholomeos, çok konuşulacak gelişmeyi Yunanistan’da duyurdu
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina’da yaptığı açıklamada Heybeliada Ruhban Okulu’nun eylül ayında yeniden açılacağını söyledi. 1971 yılında kapanan okulun 55 yıl sonra yeniden faaliyete geçecek olması dikkat çekti. Bartholomeos, yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken açılışın “görkemli” olacağını ifade etti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise gelişmeyi “tarihi karar” sözleriyle değerlendirdi.