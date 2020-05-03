  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
9
Komşu şokta! 700 hamile kadın koronavirüse yakalandı

2020-05-03 15:25:29
Komşu şokta! 700 hamile kadın koronavirüse yakalandı

Koronavirüsün büyük bir yıkıma yol açtığı İran'da, 700 hamile kadın virüse yakalandı.

#1
Foto - İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat tarihinden itibaren İran'da 700 hamile kadının korona virüse yakalandığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat tarihinden itibaren İran'da 700 hamile kadının korona virüse yakalandığı belirtildi.

#2
Foto - İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat tarihinden itibaren İran'da 700 hamile kadının korona virüse yakalandığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat tarihinden itibaren İran'da 700 hamile kadının korona virüse yakalandığı belirtildi.

#3
Foto - İran Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ebelik Eğitim ve Araştırma birimi Danışmanı Şehla Hosrevi, yaklaşan 5 Mayıs Dünya Ebeler günü öncesinde basın mensuplarına korona virüse yakalanan hamile kadınlar ve ebeler hakkında son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ebelik Eğitim ve Araştırma birimi Danışmanı Şehla Hosrevi, yaklaşan 5 Mayıs Dünya Ebeler günü öncesinde basın mensuplarına korona virüse yakalanan hamile kadınlar ve ebeler hakkında son bilgileri paylaştı.

#4
Foto - Hosrevi, ülke genelinde toplam 12 bin ebenin aktif görev yaptığını söyleyerek,

Hosrevi, ülke genelinde toplam 12 bin ebenin aktif görev yaptığını söyleyerek, "Korona virüs teşhisi için 24 milyon İranlıya 2 kez yapılan sağlık taraması bu ebeler tarafından yapıldı. Korona virüsün görüldüğü ilk günden itibaren ebelerimiz hastanelerde aktif çalışmaya ve ağır sorumluluklar almaya başladılar" dedi.

#5
Foto - Ülke genelinde şu ana kadar 240 ebenin koronaya yakalandığını belirten Hosrevi, virüse yakalanan ebeler arasından 50'sinin yoğun bakımda olduğunu ve 3 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülke genelinde şu ana kadar 240 ebenin koronaya yakalandığını belirten Hosrevi, virüse yakalanan ebeler arasından 50'sinin yoğun bakımda olduğunu ve 3 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

#6
Foto - Korona virüs ile mücadelede ebelerin hamile kadınlarla yakından ilgilendiklerini belirten Hosrevi, 19 Şubat tarihinden itibaren 700 hamile kadının korona virüse yakalandığını belirterek,

Korona virüs ile mücadelede ebelerin hamile kadınlarla yakından ilgilendiklerini belirten Hosrevi, 19 Şubat tarihinden itibaren 700 hamile kadının korona virüse yakalandığını belirterek, "Yaklaşık 500 hamile kadın korona virüs nedeniyle hastanelere yatırıldı ve 200 kadın ise ayakta tedavi edildi. Bu süreçte ebelerimiz anne ve çocuklarla doğrudan temas kurmak zorunda kaldılar. Korona virüs nedeniyle bu çok zor oldu" dedi.

#7
Foto - Ebelerin korona virüs teşhisi konulmuş anne ve çocuklarla doğrudan temas kurmak zorunda olduğunu ve virüse yakalanma riskinin fazla olduğunu vurgulayan Hosrevi,

Ebelerin korona virüs teşhisi konulmuş anne ve çocuklarla doğrudan temas kurmak zorunda olduğunu ve virüse yakalanma riskinin fazla olduğunu vurgulayan Hosrevi, "Şu ana kadar 20 yeni doğan bebekte korona virüse rastlanıldı. Ebelerimiz 600 hamile kadında iki kez sağlık testi yaptılar. Virüs teşhisi konulan 20 bebek üzerinde yeni testler de yapacağız" şeklinde konuştu.

#8
Foto - İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 47 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 203'e, vaka sayısı ise 97 bin 424'e yükseldi.

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 47 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 203'e, vaka sayısı ise 97 bin 424'e yükseldi.

Ömer Döngeloğlu vefat etti
Gündem

Ömer Döngeloğlu vefat etti

Başakşehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti.
Sözcü kafası okurlarını işte böyle kekliyor
Gündem

Sözcü kafası okurlarını işte böyle kekliyor

Mustafa Kemal kitabıyla milyonları cebe indiren Yılmaz Özdil’in, Bodrum’da ‘ticari alan’ üzerine kaçak villa yaptığı, daha sonra imar affınd..
İsmail Saymaz'dan CHP ve DHKP-C'yi şok edecek açıklama
Gündem

İsmail Saymaz'dan CHP ve DHKP-C'yi şok edecek açıklama

Geçtiğimiz aylarda Hürriyet'ten ayrılan, Best FM'deki macerası da 2 ay sürmeyen CHP’ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, CHP'yi ve terör örgütü ..
Suudi Arabistan yeni kararı duyurdu: Acı verici olacak
Dünya

Suudi Arabistan yeni kararı duyurdu: Acı verici olacak

Mali sorun yaşayan kukla krallık Suudi Arabistan, bütçe harcamaları düşürmeye çalışacaklarını ve bu yönde "sıkı, hatta acı verici" tedbirler..
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti
Sağlık

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti

Tıp dünyasından yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlere bir yenisi eklendi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuf..
Konusu manidar... İşte Ömer Döngeloğlu Hocanın son sohbeti
Gündem

Konusu manidar... İşte Ömer Döngeloğlu Hocanın son sohbeti

Koronavirüse yenik düşen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Hocanın 19 Nisan'da yaptığı son sohbeti helallik üzerineydi. Döngeloğlu sohbeti ''..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı