Komşu şokta! 700 hamile kadın koronavirüse yakalandı

Hosrevi, ülke genelinde toplam 12 bin ebenin aktif görev yaptığını söyleyerek, "Korona virüs teşhisi için 24 milyon İranlıya 2 kez yapılan sağlık taraması bu ebeler tarafından yapıldı. Korona virüsün görüldüğü ilk günden itibaren ebelerimiz hastanelerde aktif çalışmaya ve ağır sorumluluklar almaya başladılar" dedi.