Kolonlar bu hale geldi! Bu olayın sırrı aylardır çözülemiyor

Mağdur olan esnaf Serhat Karayazı, “Ben yaklaşık 20 yıldır burada ikamet ediyorum ve esnaflık yapıyorum. Biz yaklaşık 1 buçuk aydır İSKİ’yi arıyoruz 3 kere geldiler dinleme falan yaptılar ama bulamadılar. Ben her gün arıyorum mahvolduk gelin diyorum ama gelmiyorlar. Binanın perde betonundan temiz su geliyor gider suyu da değil. İstanbul’da su sıkıntısı var burada boşa akıyor. Benim burada 400 bin TL’lik zararım var ne yapacağımı bilmiyorum tadilat yapıyorum ama yine aynısı oluyor. Ben sadece 3 ton pirinç çöpe attım diğer ürünler hariç. Dün gece bile aradım ben buranın taksitini ödüyorum ama şu hale bakın. Biz arayınca diyorlar ki mail attık gelecekler gelmiyorlar burada deprem olsa yarın öbür gün kim verecek hesabını neden gelip yapmıyorlar. Can sağlığı şuanda hiç emniyette değil duvarlarda çatlaklar var bizde kafamıza göre kazı yapamıyoruz oda yasak. İtfaiye ye tutanak tutturdum savcılığa gidip şikayet edeceğim. 1 buçuk aydır akan su var binanın temeli bozuldu kimse gelmiyor.” Şeklinde konuştu.