2021-10-08 09:08:59 Kolestrolü düşüren tek balık buymuş Uzmanlar üstüne basa basa uyardı
Yüksek kolesterol, birçok hastalık risklerini artırır. Bu hastalıkların başında koroner kalp hastalığı ve felç yer alır. Yüksek kolesterol, aynı zamanda diyabet ve yüksek tansiyonla da bağlantılıdır. Ulusal Lipid Derneği, günde en az 5 ila 10 gram çözünür lif yemenin, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Peki, kötü kolesterol nasıl düşürülür? Kolesterolü düşüren sağlıklı atıştırmalıklar nelerdir? İşte detaylar...