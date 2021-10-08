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Kolestrolü düşüren tek balık buymuş Uzmanlar üstüne basa basa uyardı

2021-10-08 09:08:59
Kolestrolü düşüren tek balık buymuş Uzmanlar üstüne basa basa uyardı

Yüksek kolesterol, birçok hastalık risklerini artırır. Bu hastalıkların başında koroner kalp hastalığı ve felç yer alır. Yüksek kolesterol, aynı zamanda diyabet ve yüksek tansiyonla da bağlantılıdır. Ulusal Lipid Derneği, günde en az 5 ila 10 gram çözünür lif yemenin, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Peki, kötü kolesterol nasıl düşürülür? Kolesterolü düşüren sağlıklı atıştırmalıklar nelerdir? İşte detaylar...

#1
Foto - 1. Edamame Edamame, çözünür lif ve beta-konglisinin içerdiğinden LDL kolesterolü ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur. Beta-konglisinin, karaciğerinizin insüline duyarlılığını artırarak trigliserit düzeylerini düşürmeye çalışır. Eğer bu atıştırmalıktan hoşlanmıyorsanız fırında şu şekilde pişirebilirsiniz: Orta boy bir kapta 2 su bardağı pişmiş edameme ve 2 çay kaşığı zahter baharatını birleştirin. Yağlı kağıdın üzerine dizin ve gevrek bir hale gelene kadar 250 derece fırında yaklaşaık 25-30 dakika pişirin.

1. Edamame Edamame, çözünür lif ve beta-konglisinin içerdiğinden LDL kolesterolü ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur. Beta-konglisinin, karaciğerinizin insüline duyarlılığını artırarak trigliserit düzeylerini düşürmeye çalışır. Eğer bu atıştırmalıktan hoşlanmıyorsanız fırında şu şekilde pişirebilirsiniz: Orta boy bir kapta 2 su bardağı pişmiş edameme ve 2 çay kaşığı zahter baharatını birleştirin. Yağlı kağıdın üzerine dizin ve gevrek bir hale gelene kadar 250 derece fırında yaklaşaık 25-30 dakika pişirin.

#2
Foto - Orta boy bir kapta 2 su bardağı pişmiş edameme ve 2 çay kaşığı zahter baharatını birleştirin. Yağlı kağıdın üzerine dizin ve gevrek bir hale gelene kadar 250 derece fırında yaklaşaık 25-30 dakika pişirin.

Orta boy bir kapta 2 su bardağı pişmiş edameme ve 2 çay kaşığı zahter baharatını birleştirin. Yağlı kağıdın üzerine dizin ve gevrek bir hale gelene kadar 250 derece fırında yaklaşaık 25-30 dakika pişirin.

#3
Foto - 2. Antep fıstığı ve elma Bir başka harika atıştırmalık seçeneği ise, bir avuç Antep fıstığı ve elmadır. Elma, kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olan çözünür lif içerir. Antep fıstığı ise fitosterol içerdiğinden HDL (iyi kolesterol) seviyelerini arttırdığı görülmüştür.

2. Antep fıstığı ve elma Bir başka harika atıştırmalık seçeneği ise, bir avuç Antep fıstığı ve elmadır. Elma, kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olan çözünür lif içerir. Antep fıstığı ise fitosterol içerdiğinden HDL (iyi kolesterol) seviyelerini arttırdığı görülmüştür.

#4
Foto - 3. Yulaf barları Ev yapımı düşük şekerli yulaf barları mükemmel bir lif kaynağıdır. Atıştırmalık olarak tüketilen bu barları normal yulaf ezmesi ya da yulaf lapası yerine tüketebilirsiniz. Porsiyon başına neredeyse 11 gram lif içerir.

3. Yulaf barları Ev yapımı düşük şekerli yulaf barları mükemmel bir lif kaynağıdır. Atıştırmalık olarak tüketilen bu barları normal yulaf ezmesi ya da yulaf lapası yerine tüketebilirsiniz. Porsiyon başına neredeyse 11 gram lif içerir.

#5
Foto - 4. Filizlenmiş tahıl ekmeği Filizlenmiş tahıl ekmeği, kepekli tahıllardan ve genellikle çimlenmeye başlayan baklagillerden yapılan besleyici yoğun bir ekmektir. Kızarmış bir parça filizlenmiş tahıl ekmeğine biraz badem yağı sürerek tüketebilirsiniz. Böylece kolesterolü düşürmeye yardımcı olan sağlıklı yağ ve liflerle dolu bir atıştırmalığınız olacak.

4. Filizlenmiş tahıl ekmeği Filizlenmiş tahıl ekmeği, kepekli tahıllardan ve genellikle çimlenmeye başlayan baklagillerden yapılan besleyici yoğun bir ekmektir. Kızarmış bir parça filizlenmiş tahıl ekmeğine biraz badem yağı sürerek tüketebilirsiniz. Böylece kolesterolü düşürmeye yardımcı olan sağlıklı yağ ve liflerle dolu bir atıştırmalığınız olacak.

#6
Foto - 5. Patlamış mısır Patlamış mısır, porsiyon başına yaklaşık 4 gram lif içeren bir tam tahıldır, bu yüzden kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir. Patlamış mısırı daha sağlıklı ve düşük kalorili yapmak için tereyağı yerine biraz zeytinyağı ve parmesan peyniri ekleyebilirsiniz.

5. Patlamış mısır Patlamış mısır, porsiyon başına yaklaşık 4 gram lif içeren bir tam tahıldır, bu yüzden kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir. Patlamış mısırı daha sağlıklı ve düşük kalorili yapmak için tereyağı yerine biraz zeytinyağı ve parmesan peyniri ekleyebilirsiniz.

#7
Foto - 6. Siyah fasulye Fasulye ve baklagiller çözünür lif bakımından zengindir, bu nedenle öğle ve akşam yemeği tariflerinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Siyah fasulye ile sağlıklı salsa hazırlayabilir, ev yapımı cips ile yiyerek sadece 80 kalori alabilirsiniz.

6. Siyah fasulye Fasulye ve baklagiller çözünür lif bakımından zengindir, bu nedenle öğle ve akşam yemeği tariflerinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Siyah fasulye ile sağlıklı salsa hazırlayabilir, ev yapımı cips ile yiyerek sadece 80 kalori alabilirsiniz.

#8
Foto - 7. Sardalya Sardalya atıştırmalıktan ziyade anti-inflamatuar bir besindir ve kalp sağlığı açısından çok faydalıdır. Trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleriyle doludur. Atıştırmalık olarak tüketirken konserve türlerini tercih edebilirsiniz.

7. Sardalya Sardalya atıştırmalıktan ziyade anti-inflamatuar bir besindir ve kalp sağlığı açısından çok faydalıdır. Trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleriyle doludur. Atıştırmalık olarak tüketirken konserve türlerini tercih edebilirsiniz.

#9
Foto - 8. Ev yapımı patates cips Patates cipsi ne kadar lezzetli olsa da, yiyebileceğiniz en tuzlu, en sağlıksız atıştırmalıklar arasındadır. Ancak evde kendiniz hazırlayarak daha sağlıklı bir hale dönüştürebilirsiniz. Patates, doğal olarak lif bakımından yüksek, kalorisi düşük ve kan basıncını kontrollü seviyelerde tutan, potasyum açısından zengin bir sebzedir. Bu nedenle kolesterolü düşüren sebzelerin başında gelir.

8. Ev yapımı patates cips Patates cipsi ne kadar lezzetli olsa da, yiyebileceğiniz en tuzlu, en sağlıksız atıştırmalıklar arasındadır. Ancak evde kendiniz hazırlayarak daha sağlıklı bir hale dönüştürebilirsiniz. Patates, doğal olarak lif bakımından yüksek, kalorisi düşük ve kan basıncını kontrollü seviyelerde tutan, potasyum açısından zengin bir sebzedir. Bu nedenle kolesterolü düşüren sebzelerin başında gelir.

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