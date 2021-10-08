Kolestrolü düşüren tek balık buymuş Uzmanlar üstüne basa basa uyardı

8. Ev yapımı patates cips Patates cipsi ne kadar lezzetli olsa da, yiyebileceğiniz en tuzlu, en sağlıksız atıştırmalıklar arasındadır. Ancak evde kendiniz hazırlayarak daha sağlıklı bir hale dönüştürebilirsiniz. Patates, doğal olarak lif bakımından yüksek, kalorisi düşük ve kan basıncını kontrollü seviyelerde tutan, potasyum açısından zengin bir sebzedir. Bu nedenle kolesterolü düşüren sebzelerin başında gelir.