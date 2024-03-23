Kolesterolü damardan kazıyıp demir yüklüyor! Kan şekerini dengeliyor! Gut hastalarına müjde gibi bitki!

Yediğimiz içtiğimiz tüm besinler sağlığımızı büyük ölçüde etkiliyor. Ayak tırnaklarımızdan saç diplerimize kadar tükettiğimiz her besinin ve baharatın çeşitli etkileri bulunuyor. Doğru besinleri tüketmek ömrümüzü uzatmaya ve şifa ile dolmaya yardımcı oluyor. Bir bitki var ki ismini bilen pek az ama gut hastaları için müjdelerle dolu! Kolesterolü damardan adeta kazıyan ve demir eksikliğini bitiren o bitki bakın neymiş...