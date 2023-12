Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

ZEYTİNYAĞI! E vitamini zengini zeytinyağı hem saç hem de cilt bakımında çok sık kullanılır. Zeytinyağı cilde nem depolar. Cildin kırışmasını ve ince çizgilerin oluşmasını engeller. Cilde dolgunluk kazandırır. Sıkı ve canlı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Zeytinyağı tüketerek ya da zeytinyağını kullandığınız cilt bakım kremlerine ekleyerek cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. KIRMIZI BİBER! Kırmızı biberin içerisinde bol miktarda C vitamini bulunur. Kırmızı biber C vitamini ve kolajen desteği sağlayarak cilt hücrelerinin kısa sürede yenilenmesine yardımcı olur. Araştırmalar göre kolajen cildin dokusunu, elastikiyetini ve nemini dengeler. Kırmızı biberi düzenli olarak tüketerek cilt sağlığınızı destekleyebilirsiniz. KEMİK SUYU! Doğal bir kolajen deposu olan kemik suyu, cilt elastikiyetini koruyor. Cilt sağlığınızı iyileştirmek ve güçlendirmek istiyorsanız kemik suyu tüketmeye başlayabilirsiniz. Kemik suyu cildin kırışmasını ve sarkmasını engelliyor. Cildin genç kalmasında en etkili bileşen kolajendir. Ancak kolajeni içerden almak en doğru olan yöntemdir. Yani kolajen zengini kemik suyunu içerek cildinizin her yaşta genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Kemik suyu kolajen, glutamin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, amino asitler, kondroitin, glukozamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat zamanla azalır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kemik suyu içerek bu maddelerin azalmasını engelleyebilirsiniz. Her gün 1 bardak içerek vücudunuza kolajen takviyesinde bulunabilirsiniz. PROPOLİS! Propolis cilde kolajen desteği sağlar. Bu özelliği ile hücreleri hızlı bir şekilde yeniler. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Propolisin içeriğindeki kolajenler, cildin kolajen seviyesini arttırarak cildin gençleşmesini ve sıkılaşmasını sağlar. Cildin elastik yapısını koruduğu ve kolajen üretimini desteklediği için cildin kırışmasını da önler.