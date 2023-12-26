  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

Sel anında sakın bu hataları yapmayın

Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

Bu protez görenleri ağlatıyor

Yıllardır uğraşıyor ücretsiz dağıtıyor

Koşu sırasında oluşuyor! Siyah tırnaklardan kurtulmak mümkün mü?

Türkiye'den SİHA alan Asya ülkesi şaşkın: Alışık olduğumuz sistemlerden farklı hareket ediyor

Borsada hissesi olanlar dikkat! Tunç Şatıroğlu borsanın füze gibi fırlayacağı tarihi açıkladı

ABD'liler o ilimize geldi! Bölgede petrol olduğuna inanıyorlar, miktarını bile söylediler ve hemen çıkaracaklar

Bir çadırla hayvan sayısını ikiye katladı
Kadın - Aile
9
Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

2023-12-26 19:37:07
Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

Cildinin erken yaşlanmasını, kırışmasını hiç kimse istemez. Ancak zaman yenik düşen ciltlerde kırışıklıklar ve ince çizgiler gözle görülür hale gelir. Özellikle kolajen üretimi azaldığında yaşlanma belirtileri daha da artar. Son yıllarda kolajen takviyelerinin kullanımı arttı ve buna bağlı olarak da çeşit çeşit kolajen hapları piyasaya çıktı.

#1
Foto - Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

Kolajen yaşın ilerlemesiyle birlikte vücutta azalmaya başlar. Cildimizin dörtte üçünü, vücut proteinin ise üçte birini oluşturarak kemik, kas ve kanda bulunur. Yaş aldıkça var olan kolajen parçalanır ve vücudun yeni kolajen üretimi zorlaşır. Bu yüzden birçok kişi belli bir yaştan sonra kolajen takviyesi almaya başlar. Kolajen desteği sağlayan pek çok takviye ürün olduğu kolajen takviyesi sağlayan cilt kremleri de bulunur. Ancak doğal yollarla da vücudunuza kolajen depolayabilirsiniz.

#2
Foto - Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

Cilt elastikiyetini artırmak için çok mucizevi tedavi yöntemleri olmasa da sarkmayı önlemek ve cildi sıkılaştırmak için pek çok şey yapabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam tarzı belirleyerek ve cildinize uygun bir bakım rutini geliştirerek cildinizin elastikiyetini koruyabilmeniz mümkün.Cildinizde zamanla azalan kolajen üretimiyle birlikte cildiniz sarkmaya başlar. Kırışıklıklar ve ince çizgiler daha belirgin hale gelir. Ancak günlük alışkanlıklarınızda bazı değişimler yaparak cilt sağlığınızı koruyabilir ve cildin elastik yapısını onarabilirsiniz.

#3
Foto - Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

Kolajen tiplerini sıralayacak olursak; Tip 1 kolajen: Vücutta bulunan kolajenin ?'ı Tip 1 kolajendir. Sıkıca demetlenmiş iplikçik yapısında bulunur. Kemik, deri, tendon, fibröz kıkırdak ve diş yapısının kurulmasında görevlidir. Tip 2 kolajen: Bu tipte kolajen fiberleri, Tip 1'e göre daha gevşek paketlenmiştir. Eklemlerde yer alan elastik kıkırdakta bulunur. Tip 3 kolajen: Kas, organ ve damar yapılarının yemelinde yer alır. Tip 4 kolajen: Cilt katmanlarında bulunur.

#4
Foto - Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

SU İÇİN! Yeterli miktarda su içmek cildin elastkiyetini korumaya ve cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur. Günde en az 8-10 bardak su içerek cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. DENGELİ BESLENME! Meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar açısından zengin besleyici bir diyet programı cilt sağlığınız için önemlidir. Cildi onaran ve cildi besleyen besinleri tüketmek büyük önem taşır. Bu sebeple cilt sağlığınızı korumak için A, C, E vitaminler ve antioksidan açısından zengin gıdaları tüketin.

#5
Foto - Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

DÜZENLİ MASAJ! Cilt masajları kan dolaşımını iyileştirebilir ve kolajen üretimini uyarabilir. Hindistan cevizi yağı ve tatlı badam yağı gibi doğal yağlarla yukarı doğru harektlerle cildinize hafifçe masaj yapın. EGZERİZ! Düzenli fiziksel aktivitede bulunmak kan dolaşımını iyileştirir. Genel cilt sağlığını destekler. Yoga ve pilates gibi esneme hareketlerini egzersize dahil edin. Böylece cildinize iyilik yapmış olursunuz. YÜZ EGZERSİZLER! Bazı yüz egzersizleri potansiyel olarak cildin elastkiyetini artırarak derinin altındaki kaslarını sıkılaştırmaya yardımcı olabilir. Örneğin alın ve yanak egzersizleri gibi belirli bölgeleri hedefleyen yüz yogalarını deneyebilirsiniz.

#6
Foto - Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

PEELİNG! Düzenli olarak peeling yapmak ölü cilt hücrelerini temizler ve hücre yenilenmesini uyarır. Nemlendiricilerin ve diğer cilt bakım ürünlerinin emilimini artırır. Bu sebeple hafta 1 ya da 2 kez cildinize uygun hafif formüllü bir peeling yapın. CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN! Günlük olarak kaliteli bir nemlendirici uygulamak cildin her zaman nemli kalmasına yardımcı olur. Bu durum cildin elastkiyetini artırır. Hyaluronik asit, seramidler ve karite yağı gibi bileşenleri içeren ürünlerle cildinizi nemlendirebilirsiniz. GÜNEŞ KORUMASI! Yüksek SPF'li güneş kremi sürerek, koruyucu giysiler kullanarak ve güneşin yoğun açı ile geldiği saaatlerde gölgede kalarak cildinizi zararlı UV ışınlarından koruyun. Cildinizi gübeşten korumadığınızda cilt erken yaşlanır. Elastikiyet kaybı başlar. YETERLİ UYKU! Kaliteli ve yeterli uyku vücudunuzun gençleşmesini sağlar. Gece uyku sırasında hücreler daha hızlı bir şekilde yenilenir. Bu da cildinizin daha kolay onarılmasına yardımcı olur. Genel cilt sağlığınız için her gece 7-8 saat uyumayı hedefleyin.

#7
Foto - Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

KOLAJEN KAYNAĞI BESİNLER! KİVİ- Kivinin içerisinde A, C ve K vitaminleri bulunur. Bu vitaminler cilt sağlığını korur ve cildi onarır. Kivi tüketerek cildinize kolajen desteği sağlayabilirsiniz. Sevilen bir kış meyvesi olan kiviyi her gün 1 adet tüketmek cildinizi gençleştirir adeta zamana meydan okur. YABAN MERSİNİ! Yaşlanma karşıtı en etkili besinler arasında yaban mersini de yer alıyor. Yaban mersini , canlı küçük besin santralleridir. Sadece yüksek konsantrasyonlarda antioksidan içermekle kalmaz, birçok çalışma kalp, sinir sistemi, beyin ve hatta gözlerinizle ilgili yaşa bağlı sorunları önlemede faydalı olduklarını ileri sürmüştür. YER FISTIĞI! Yer fıstığı, cildin dolgun ve genç görünmesini sağlayan kolajen üretimini uyarmaya yardımcı olan çinko açısından yüksektir. Cildi sıkılaştırır ve sarkmaları önler. Kırışıklıklar ile savaşır. İnce çizgilerin görünümünü azaltır. Yer fıstığı tüketmek cildi iyileştirir. Cildin dayanıklılığını artırır. Yer fıstığı aynı zamanda vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından da zengindir.

#8
Foto - Kolajen haplarına para dökmeyin! 1 kaşığı 1 kutu kolajenden daha güçlü: Gençlik aşısı etkisiyle kırışıklıkları dolduruyor

ZEYTİNYAĞI! E vitamini zengini zeytinyağı hem saç hem de cilt bakımında çok sık kullanılır. Zeytinyağı cilde nem depolar. Cildin kırışmasını ve ince çizgilerin oluşmasını engeller. Cilde dolgunluk kazandırır. Sıkı ve canlı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Zeytinyağı tüketerek ya da zeytinyağını kullandığınız cilt bakım kremlerine ekleyerek cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. KIRMIZI BİBER! Kırmızı biberin içerisinde bol miktarda C vitamini bulunur. Kırmızı biber C vitamini ve kolajen desteği sağlayarak cilt hücrelerinin kısa sürede yenilenmesine yardımcı olur. Araştırmalar göre kolajen cildin dokusunu, elastikiyetini ve nemini dengeler. Kırmızı biberi düzenli olarak tüketerek cilt sağlığınızı destekleyebilirsiniz. KEMİK SUYU! Doğal bir kolajen deposu olan kemik suyu, cilt elastikiyetini koruyor. Cilt sağlığınızı iyileştirmek ve güçlendirmek istiyorsanız kemik suyu tüketmeye başlayabilirsiniz. Kemik suyu cildin kırışmasını ve sarkmasını engelliyor. Cildin genç kalmasında en etkili bileşen kolajendir. Ancak kolajeni içerden almak en doğru olan yöntemdir. Yani kolajen zengini kemik suyunu içerek cildinizin her yaşta genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Kemik suyu kolajen, glutamin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, amino asitler, kondroitin, glukozamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat zamanla azalır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kemik suyu içerek bu maddelerin azalmasını engelleyebilirsiniz. Her gün 1 bardak içerek vücudunuza kolajen takviyesinde bulunabilirsiniz. PROPOLİS! Propolis cilde kolajen desteği sağlar. Bu özelliği ile hücreleri hızlı bir şekilde yeniler. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Propolisin içeriğindeki kolajenler, cildin kolajen seviyesini arttırarak cildin gençleşmesini ve sıkılaşmasını sağlar. Cildin elastik yapısını koruduğu ve kolajen üretimini desteklediği için cildin kırışmasını da önler.

Kendini hâlâ AK Parti’de sanıyor! Ali Babacan’ın seçim hedefi güldürdü
Siyaset

Kendini hâlâ AK Parti’de sanıyor! Ali Babacan’ın seçim hedefi güldürdü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yerel seçim hakkındaki açıklamaları okuyanların ağzını açık bıraktı!..
IBAN’a ödeme yapanlar dikkat! Uzman isim duyurdu

IBAN’a ödeme yapanlar dikkat! Uzman isim duyurdu
Euro bir rekora imza attı! Ne altın, ne dolar: Dolar-TL de, Asya borsalarında hareketlilik! Hemen altında! Piyasa neleri takip edecek?
Ekonomi

Euro bir rekora imza attı! Ne altın, ne dolar: Dolar-TL de, Asya borsalarında hareketlilik! Hemen altında! Piyasa neleri takip edecek?

Dolar/TL zirve seviyesinin altında iken Uluslararası piyasalara bakıldığında, Asya borsalarında belirgin bir yön görünmüyor. Borsada hareke..
Merdan Yanardağ'dan yeni skandal! Şehit yakınlarını tehdit etti!
Gündem

Merdan Yanardağ'dan yeni skandal! Şehit yakınlarını tehdit etti!

TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yeni bir skandala daha imza atarak, şehit cenazesinin ardından PKK terör örgütünün siyasal u..
Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!
Gündem

Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Kadir Has Mescidinde ayakkabılı bir hendekçi!" başlıklı yazısı....
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinden ilk ticari uçuş
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinden ilk ticari uçuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinden ilk ticari uçuş gerçekleştirildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23