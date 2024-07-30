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Yaşam
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Koku sebebiyle ceset var sandılar! Gerçek böyle ortaya çıktı

2024-07-30 10:33:56
Koku sebebiyle ceset var sandılar! Gerçek böyle ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta kötü koku sebebiyle şikayet edilen dairenin çöp ev olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Koku sebebiyle ceset var sandılar! Gerçek böyle ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta komşuların kötü koku nedeniyle ceset olabileceğinden şüphelendiği daire “çöp ev” çıktı. İki gencin yaşadığı ve şikayet üzerine polisin girdiği dairede karşılaşılan manzara ise görenleri hayrete düşürdü.

#2
Foto - Koku sebebiyle ceset var sandılar! Gerçek böyle ortaya çıktı

Olay, dün İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Komşular zemin kattan gelen kötü koku nedeniyle dairede ceset olabileceğinden şüphelendi. Evde yaşayan iki gencin de siyah çöp poşetleri ile eşya taşıdığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

#3
Foto - Koku sebebiyle ceset var sandılar! Gerçek böyle ortaya çıktı

Daireye giren polis ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Etrafı kaplayan çöpler, böcekler, fareler ve kötü koku nedeniyle mülk sahibine haber verildi. Taraflar karakola giderek dairenin boşaltılması konusunda anlaşırken, “çöp ev” Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

#4
Foto - Koku sebebiyle ceset var sandılar! Gerçek böyle ortaya çıktı

Çöp evi fark ederek polise haber veren apartman sakini Turan Ali İlke, “Ben fark ettim durumu. Binaya girdiğimde leş kokusu geliyordu, dairede oturan gençler siyah poşetlerle de çıkınca şüphelenerek polisi aradım. Ceset olabileceğinden şüphelendim. Polis geldiğinde de ‘Niye beni rahatsız ediyorsunuz' diyerek kapıyı açmak istemediler. Güçlükle girdikleri dairede ise çöplükle karşılaştı. Evdeki etler çürümüş, suları etrafa akmış, etraf böcek doluydu. Binaya giremiyoruz zaten, hatta birkaç kişi bu pislik yüzünden taşındı" dedi.

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