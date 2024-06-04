Kokpitlerde de tıpkı arabalardaki gibi radyo var mı?

Arabada müzik dinlemek, yolculuk sırasında yapılabilecek en iyi aktivite. Peki, çoğu 1 saatten aşağı olmayan uçak yolculuklarında pilotlar da radyo açıp müzik dinleyebiliyor mu? Havacılık, karadan bambaşka bir dünya. Yine de kara, deniz, hava ulaşımlarını birbiriyle karşılaştırmayı her zaman seviyoruz. Mesela uçaklarda da arabalardaki gibi anahtar olup olmadığını merak edebiliyoruz. Bu apayrı bir içeriğimizin konusu, onu aşağıya bırakırız fakat bizim bugünkü konumuz kokpitlerde, arabalardaki gibi radyo olup olmadığı.