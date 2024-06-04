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Teknoloji-Bilişim
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Kokpitlerde de tıpkı arabalardaki gibi radyo var mı?

2024-06-04 10:52:09
Kokpitlerde de tıpkı arabalardaki gibi radyo var mı?

Arabada müzik dinlemek, yolculuk sırasında yapılabilecek en iyi aktivite. Peki, çoğu 1 saatten aşağı olmayan uçak yolculuklarında pilotlar da radyo açıp müzik dinleyebiliyor mu? Havacılık, karadan bambaşka bir dünya. Yine de kara, deniz, hava ulaşımlarını birbiriyle karşılaştırmayı her zaman seviyoruz. Mesela uçaklarda da arabalardaki gibi anahtar olup olmadığını merak edebiliyoruz. Bu apayrı bir içeriğimizin konusu, onu aşağıya bırakırız fakat bizim bugünkü konumuz kokpitlerde, arabalardaki gibi radyo olup olmadığı.

#1
Foto - Kokpitlerde de tıpkı arabalardaki gibi radyo var mı?

Kokpitlerde, arabalardaki gibi radyo var mı? Hayır, neredeyse hiçbir kokpitte arabalardaki gibi geleneksel FM radyolardan yok. Uçaklarda radyo denilen cihazlar; hava trafik kontrolörleriyle, uçuş kontrol merkezleriyle ve uçuş ekibinin birbiriyle iletişim kurması için. Bu sistemlere ise VHF (Very High Frequency), HF (High Frequency) ve iletişim sistemleri (intercorm) deniyor. Intercorm dediğimiz kabin ekibi ile yolcular arasındaki iletişimi sağlayan sistem.

#2
Foto - Kokpitlerde de tıpkı arabalardaki gibi radyo var mı?

Tam olarak radyo diyemeyiz ama benzer sistemler var. Çok nadir de olsa bazı uçaklarda müzik için sistemler mevcut fakat bu, tam olarak arabalardaki gibi değil. Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda, uçuş eğlence sistemleri (IFE - In-Flight Entertainment) içinde radyo kanalları sunulabiliyor.

#3
Foto - Kokpitlerde de tıpkı arabalardaki gibi radyo var mı?

Radyo alıcılarını içeren bu sistemler sayesinde yolcular; müzik dinleyebiliyor, haberleri takip edebiliyor ya da radyo programlarına ulaşabiliyor.

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