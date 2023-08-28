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Spor
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Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Yok artık daha neler: 1. Lig'de bunu da gördük...

2023-08-28 14:33:45
Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Yok artık daha neler: 1. Lig'de bunu da gördük...

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor evinde Altay'ı ağırladı. Zorlu maçta sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Kocaelispor'un oyuncusu Ibrahima Fofana, duran top sırasında Altay'ın oyuncusu Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı. Yaşanan bu pozisyondan sonra hakem Fofana'ya direkt kırmızı kart gösterdi. İşte güne damga vuran olayın görüntüleri... Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, rakibi Altay'ı evinde 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise Kocaelispor'un Gineli oyuncusu Ibrahima Fofana'nın, Altay'ın oyuncusuCeyhun Gülselam'ı ısırarak kırmızı kart görmesi oldu.

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Foto - Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Yok artık daha neler: 1. Lig'de bunu da gördük...

RAKİBİNİ ISIRDI, ORTALIK KARIŞTI 71. dakikada Altay'ın kazandığı serbest vuruş öncesi duran top sırasında Kocaelispor oyuncusu İbrahima Fofana, yanında duran Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı. Bu pozisyondan sonra iki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

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Foto - Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Yok artık daha neler: 1. Lig'de bunu da gördük...

VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar inceleyen hakem, Fofana'ya bu hareketi sonrası kırmızı kart gösterdi ve Kocaelispor maçı 10 kişi tamamladı.

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Foto - Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Yok artık daha neler: 1. Lig'de bunu da gördük...

AKILLARA LUIS SUAREZ'İ GETİRDİ Yaşanan bu olay sonrası akıllara Luis Suarez geldi. Hatırlanacağı üzere Uruguaylı yıldız, 2014'te rakibi İtalyan stoper Chiellini'nin omzunu ısırmış ve o görüntüler bir süre boyunca medyada gündem olmuştu.

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