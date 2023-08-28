2023-08-28 14:33:45 Kocaelispor-Altay maçında Luis Suarez vakası! Yok artık daha neler: 1. Lig'de bunu da gördük...
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor evinde Altay'ı ağırladı. Zorlu maçta sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Kocaelispor'un oyuncusu Ibrahima Fofana, duran top sırasında Altay'ın oyuncusu Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı. Yaşanan bu pozisyondan sonra hakem Fofana'ya direkt kırmızı kart gösterdi. İşte güne damga vuran olayın görüntüleri... Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, rakibi Altay'ı evinde 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise Kocaelispor'un Gineli oyuncusu Ibrahima Fofana'nın, Altay'ın oyuncusuCeyhun Gülselam'ı ısırarak kırmızı kart görmesi oldu.