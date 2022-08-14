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Türkiye
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Kocaeli'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı

2022-08-14 16:56:14
Kocaeli'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

#1
Foto - Kocaeli'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı

Vali Seddar Yavuz, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yangına sebep olan bir şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

#2
Foto - Kocaeli'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı

Yangın, Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

#3
Foto - Kocaeli'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde orman yangını çıkmış olup, yangını söndürmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Yangının çıkmasına sebebiyet veren bir kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

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