Koca devi batırdılar: 101 yıllık İngiliz şirketi Türklerin eline geçti
İngiltere'nin Gateshead bölgesinde bulunan ünlü sanayi şirketi Türk devinin kontrolüne geçti. Yapılan anlaşmayla şirketi artık Türkler yönetecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İngiltere'nin Gateshead bölgesinde bulunan ünlü sanayi şirketi Türk devinin kontrolüne geçti. Yapılan anlaşmayla şirketi artık Türkler yönetecek.
Türkiye'nin tavan sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Prosista, İngiltere'de önemli bir satın almaya imza attı. Şirket, ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine giren İngiliz üretici Zentia'nın Gateshead bölgesindeki iki fabrikasını ve üretim varlıklarını bünyesine kattı.
Milyonlarca sterlinlik yatırım olarak değerlendirilen anlaşmayla birlikte İngiltere'de kapanan fabrikaların yeniden üretime geçmesi hedefleniyor. Satın almanın mali ayrıntıları ise taraflarca açıklanmadı.
1948 yılından bu yana İngiltere'nin kuzeydoğusunda tavan ürünleri üreten Zentia, artan enerji maliyetleri ve düşen satışlar nedeniyle haziran ayında iflas sürecine girmişti. Şirketin üretim tesislerinin kapanması yaklaşık 180 kişinin işsiz kalmasına yol açmıştı. Prosista ile yapılan anlaşma kapsamında Zentia'ya ait iki fabrika, makineler, stoklar ve fikri mülkiyet hakları satın alındı. Böylece uzun yıllardır bölgede üretim yapan tesislerin faaliyetlerine yeniden başlaması için önemli bir adım atılmış oldu.
Satın almanın bölge ekonomisine en önemli katkılarından biri istihdam olacak. Prosista, eski tesis çalışanlarını yeniden işe almaya başladı. Şirketin hedefi ise 100'den fazla kişiye yeni iş imkânı sağlamak. Satın alma sürecinde Prosista'ya İngiltere merkezli hukuk firması RFB Legal danışmanlık yaptı. Süreç, firmanın Kıdemli Ortağı Deniz Oğuzkanlı ve Şirketler Hukuku Ortağı John Andrews tarafından yürütüldü. RFB Legal Kıdemli Ortağı Deniz Oğuzkanlı, yatırımın İngiliz sanayisine katkı sağlayacağını ve Gateshead bölgesinde istihdamın yeniden canlanmasına yardımcı olacağını belirtti.
Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Prosista, İngiltere'deki fabrikaları yalnızca yeniden açmayı değil, aynı zamanda üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini geliştirmeyi hedefliyor. Şirket Direktörü Mehmet Laçin, Gateshead'deki tesislerin uzun yıllara dayanan bir üretim geçmişi bulunduğunu vurgulayarak bölgedeki bilgi birikiminin ve çalışan tecrübesinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi.
Laçin, metal tavan sistemlerindeki uzmanlıklarını İngiltere'de üretilen mineral tavan ve akustik ürünlerle birleştirerek yeni ürün grupları geliştireceklerini ifade etti. Tesislere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Laçin, hem üretimin yeniden canlandırılmasını hem de bölge halkı için yeni istihdam fırsatlarının oluşturulmasını amaçladıklarını kaydetti.
Prosista'nın İngiltere'deki bu satın alması, Türk şirketlerinin yurt dışındaki üretim yatırımları açısından dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Anlaşmayla birlikte şirket, İngiltere'de hazır üretim altyapısına ve köklü bir sanayi geçmişine sahip iki tesisi devralmış oldu. Önümüzdeki dönemde üretimin yeniden başlaması ve yatırımların hayata geçirilmesiyle Gateshead'deki fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23