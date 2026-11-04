Koca devi batırdılar: 101 yıllık İngiliz şirketi Türklerin eline geçti

1948 yılından bu yana İngiltere'nin kuzeydoğusunda tavan ürünleri üreten Zentia, artan enerji maliyetleri ve düşen satışlar nedeniyle haziran ayında iflas sürecine girmişti. Şirketin üretim tesislerinin kapanması yaklaşık 180 kişinin işsiz kalmasına yol açmıştı. Prosista ile yapılan anlaşma kapsamında Zentia'ya ait iki fabrika, makineler, stoklar ve fikri mülkiyet hakları satın alındı. Böylece uzun yıllardır bölgede üretim yapan tesislerin faaliyetlerine yeniden başlaması için önemli bir adım atılmış oldu.