SON DAKİKA
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Koç Holding’e beklenmedik darbe! Kârı bıçak gibi kesildi, "büyük çöküş" sesleri arşa ulaştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Koç Holding’e beklenmedik darbe! Kârı bıçak gibi kesildi, “büyük çöküş” sesleri arşa ulaştı

Yıllardır milletin sırtından kazandıklarıyla devasa servetler edinen Koç Holding’in otomotivdeki kalesi Ford Otosan, 2025 yılı bilançosuyla adeta nakavt oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen verilere göre, şirketin kârı bir önceki yıla oranla bıçak gibi kesilerek yüzde 33 oranında geriledi. Gelirlerindeki artışa rağmen kâr hanesindeki bu büyük erime, "Koç’un çarkları artık dönmüyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

1
#1
Foto - Koç Holding’e beklenmedik darbe! Kârı bıçak gibi kesildi, "büyük çöküş" sesleri arşa ulaştı

Şirketin cirosu 830 milyar liranın üzerine çıksa da, net kârı 50,87 milyar liradan 33,99 milyar liraya geriledi. Yıllık bazda yaşanan bu yüzde 33’lük büyük kâr kaybı, sermaye çevrelerinde "Koç Grubu için tehlike çanları çalıyor" şeklinde yorumlandı.

#2
Foto - Koç Holding’e beklenmedik darbe! Kârı bıçak gibi kesildi, "büyük çöküş" sesleri arşa ulaştı

Kârı azalan şirketin, 2026 yılı için 300 ile 400 milyon euro arasında yatırım harcaması öngörmesi, "Kâr kaybını yeni borçlanmalarla mı kapatacaklar?" sorusuna yol açtı.

#3
Foto - Koç Holding’e beklenmedik darbe! Kârı bıçak gibi kesildi, "büyük çöküş" sesleri arşa ulaştı

Milletin alım gücü üzerinden hesap yapan sermaye baronlarının, düşen kâr marjları karşısında ne yapacağı şimdiden tartışılmaya başlandı.

#4
Foto - Koç Holding’e beklenmedik darbe! Kârı bıçak gibi kesildi, "büyük çöküş" sesleri arşa ulaştı

Perakende satışların 90 binlerde kalacağını öngören şirketin bu muhafazakâr beklentisi, yerli ve milli hamlelerin otomotiv sektöründe Koç’un hakimiyetini sarstığının bir başka kanıtı olarak görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bekir

Onlarca yıl bu millete teneke tabut araçlar kakaladılar. Hatırlarım bir daire fiyatına doğan şahin serçe satıyorlardı. Pakistan'ın Kurtuluş Savaşı'nda gönderdiği altınları iç ederek büyük servet yaptılar. Soyları kripto bir aile.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
