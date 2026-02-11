Koç Holding’e beklenmedik darbe! Kârı bıçak gibi kesildi, “büyük çöküş” sesleri arşa ulaştı
Yıllardır milletin sırtından kazandıklarıyla devasa servetler edinen Koç Holding’in otomotivdeki kalesi Ford Otosan, 2025 yılı bilançosuyla adeta nakavt oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen verilere göre, şirketin kârı bir önceki yıla oranla bıçak gibi kesilerek yüzde 33 oranında geriledi. Gelirlerindeki artışa rağmen kâr hanesindeki bu büyük erime, "Koç’un çarkları artık dönmüyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.