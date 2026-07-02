Mete Yarar, Baykar'a hangi amaçla geldiklerini açıkladı: Harıl harıl arıyorlar

"Avrupa drone konusunda bir çözüm bulmaya çalışıyor, o yüzden oraya gidiliyor. Adamlar devasa uçaklar üretiyorlar, ellerinde uçak üretecek büyük ülkeler var. Ama drone teknolojisi konusunda gerçekten söylüyorum; en son drone geliştirmekle ilgili projeyi bıraktılar. 'Biz yapamıyoruz' dediler. 6. nesil uçak hikayesinden vazgeçtiler. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya... Hepsi beraber konsorsiyum oluşturdular ve bunların her biri ciddi uçak üreticileri olmasına rağmen bunu üretemediler, vazgeçtiler. Şimdi ne arıyorlar? Bunun yerine koyabilecekleri, Avrupa'da beraber çalışabilecekleri bir partner arıyorlar. Hem Ukrayna hem İran Savaşı'ndan sonra bütün askeri konseptin değişmesiyle beraber Baykar'a gelip bakmalarının en önemli sebebi bu ortaklık arayışıdır." KAYNAK: YENİ ŞAFAK