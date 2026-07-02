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Teknoloji-Bilişim
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Mete Yarar, Baykar'a hangi amaçla geldiklerini açıkladı: Harıl harıl arıyorlar

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Mete Yarar, Baykar'a hangi amaçla geldiklerini açıkladı: Harıl harıl arıyorlar

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, NATO heyetinin Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki öncü savunma şirketi Baykar'a gerçekleştirdiği ziyaretin nedenlerini açıkladı.

#1
Foto - Mete Yarar, Baykar'a hangi amaçla geldiklerini açıkladı: Harıl harıl arıyorlar

Türkiye'nin havacılık alanında artık sadece uçak değil, çok işlevli "platformlar" ürettiğinin altını çizen Mete Yarar, üretilen Akıncı, Aksungur ve Kızılelma gibi sistemlerin sahadaki ezber bozan etkisine değindi. Sudan’daki çatışma sahasından çarpıcı bir örnek veren Yarar, şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Mete Yarar, Baykar'a hangi amaçla geldiklerini açıkladı: Harıl harıl arıyorlar

"Havacılar çok ilginç bir tabir kullanıyor; Türkiye aslında uçak tabirini geçelim, 'platform' yapıyor. Niye? Çünkü bir şeyi fırlatmanız lazım ve bunu fırlatacağınız bir sisteme ihtiyacınız var. Bu ister ANKA olsun, ister Aksungur, ister Akıncı, ister Kızılelma olsun. Bakın bugün Sudan sahasında Türkiye, SİHA’ların, dronların üzerinden rakip uçakları ve rakip SİHA’ları düşürmeye başladı. Bir platformdan başka bir platformu vuruyorsunuz. Bu da şu anda dünyada ilklere doğru gitmeye başladı."

#3
Foto - Mete Yarar, Baykar'a hangi amaçla geldiklerini açıkladı: Harıl harıl arıyorlar

NATO heyetinin TUSAŞ gibi diğer dev kurumlar yerine neden doğrudan Baykar’ı ziyaret ettiği sorusuna da açıklık getiren Yarar, insansız sistemler konusundaki küresel dominasyona dikkat çekti.

#4
Foto - Mete Yarar, Baykar'a hangi amaçla geldiklerini açıkladı: Harıl harıl arıyorlar

Yarar, "İnsansız sistemler konusunda şu anda kafa kafaya gidiyoruz. Siz boşu boşuna dünya piyasasının e'ini kontrol etmiyorsunuz. Bunun bir sebebi var; ister fiyat deyin, ister satış kolaylığı deyin ama en önemlisi performans. Ukrayna ve İran savaşları bize bir kez daha gösterdi ki uçaklar hala pozisyonunu koruyor ama insansız sistemler, dronlar savaşın şeklini değiştiriyor, hatta dengeyi kuruyor" dedi.

#5
Foto - Mete Yarar, Baykar'a hangi amaçla geldiklerini açıkladı: Harıl harıl arıyorlar

Avrupa’nın askeri havacılıkta büyük bir tıkanma yaşadığını ve insansız hava aracı teknolojisinde Türkiye'ye muhtaç kalma noktasına geldiğini iddia eden Mete Yarar, sözlerini şöyle tamamladı:

#6
Foto - Mete Yarar, Baykar'a hangi amaçla geldiklerini açıkladı: Harıl harıl arıyorlar

"Avrupa drone konusunda bir çözüm bulmaya çalışıyor, o yüzden oraya gidiliyor. Adamlar devasa uçaklar üretiyorlar, ellerinde uçak üretecek büyük ülkeler var. Ama drone teknolojisi konusunda gerçekten söylüyorum; en son drone geliştirmekle ilgili projeyi bıraktılar. 'Biz yapamıyoruz' dediler. 6. nesil uçak hikayesinden vazgeçtiler. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya... Hepsi beraber konsorsiyum oluşturdular ve bunların her biri ciddi uçak üreticileri olmasına rağmen bunu üretemediler, vazgeçtiler. Şimdi ne arıyorlar? Bunun yerine koyabilecekleri, Avrupa'da beraber çalışabilecekleri bir partner arıyorlar. Hem Ukrayna hem İran Savaşı'ndan sonra bütün askeri konseptin değişmesiyle beraber Baykar'a gelip bakmalarının en önemli sebebi bu ortaklık arayışıdır." KAYNAK: YENİ ŞAFAK

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