KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Yeni Courier, bağlı modemi sayesinde birçok bağlantılı araç özelliğini etkinleştirerek her an iletişimde ve kontrolde kalıyor. FordPass uygulamasıyla Yeni Courier nerede olursa olsun araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Yeni nesil Courier, uzaktan aracı çalıştırma/durdurma, kapı kilitlerini açma/kilitleme gibi uzaktan kontrol özellikleri ile donatılıyor. Bağlanabilirlik özellikleri ve Fordpass mobil uygulaması sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, tahmini menzil bilgisi, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere rahatça erişilebiliyor. Courier serisi; sürüşü, park etmeyi ve çalışmayı daha kolay, daha akıllı ve daha güvenli hale getiren akıllı destek sistemleri ile donatılıyor. Şerit Takip Sistemi, Çarpışma Önleme Yardımcısı, Akıllı Hız Yardımı, Arka Park Sensörü, Ön Park Sensörü ve Geri Görüş Kamerası gibi gelişmiş özellikler sürücülere benzersiz bir deneyim sunuyor. Adaptif Hız Kontrol Sistemi (Otomatik Şanzımanda Şerit Merkezleme ve Dur&Kalk özelliği ile), Kör Nokta Uyarı Sistemi, Navigasyon, Gelişmiş Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Manevra Destek Sistemi gibi yeni teknolojiler ise opsiyonel otonom teknolojileri sunuyor. Yeni Courier serisi Kombi’de Trend, Deluxe, Titanium ve macera peşinde koşanlar için Active; Van’da ise Trend ve Deluxe seri stratejisiyle iç ve dış tasarımda, güvenlik paketinde farklı premium özellikler sağlıyor.