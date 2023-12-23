2023-12-23 12:12:38 KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!
Türkiye’nin ticari araç lideri Ford Otosan, tasarım, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier’i yepyeni yüzü ve teknolojik özellikleri ile pazara sundu. Segmentinde rol model olmayı hedefleyen yeni nesil Courier serisi; yüksek performans, fonksiyonel ve şık tasarım, gelişmiş bağlanabilirlik ve son teknoloji güvenlik özelliklerini bir araya getiriyor. Yeni nesil Courier serisi, ticari filoların operasyonlarını kolaylaştırmanın yanı sıra bireysel müşteriler için de SUV benzeri tasarımı ile konfor ve işlevsellik için yeni standartlar belirliyor.