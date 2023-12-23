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Otomotiv
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KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

2023-12-23 12:12:38
KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Türkiye’nin ticari araç lideri Ford Otosan, tasarım, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier’i yepyeni yüzü ve teknolojik özellikleri ile pazara sundu. Segmentinde rol model olmayı hedefleyen yeni nesil Courier serisi; yüksek performans, fonksiyonel ve şık tasarım, gelişmiş bağlanabilirlik ve son teknoloji güvenlik özelliklerini bir araya getiriyor. Yeni nesil Courier serisi, ticari filoların operasyonlarını kolaylaştırmanın yanı sıra bireysel müşteriler için de SUV benzeri tasarımı ile konfor ve işlevsellik için yeni standartlar belirliyor.

#1
Foto - KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Ford’un Avrupa’daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, tasarım, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier’i kombi ve van gövde seçenekleriyle Türkiye’de pazara sundu.

#2
Foto - KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Türkiye hafif ticari sınıfının en çok satan aracı Ford Courier‘in yeni nesil versiyonu olan yeni Ford Tourneo Courier ve Transit Courier; üstün performans, işlevsel tasarım, gelişmiş bağlanabilirlik ve ileri güvenlik sistemlerinin ideal bir birleşimi olarak her türlü ihtiyaca cevap veriyor ve segmentinin ötesine geçerek yepyeni müşteri kitlelerinin de ilgisini çekecek görünüyor. Yeni nesil Courier'nin araç mimarisi, müşteri ihtiyaçları ve beklentileri temel alınarak, Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından ‘Tasarım Odaklı Düşünce’ (Design Thinking) felsefesi ile geliştirildi. Bu yaklaşım, Courier'nin müşterilere en uygun çözümleri sunmasını sağlıyor. Pratik tasarımıyla ticari filoların işlerini kolaylaştıran yeni Transit Courier serisi, gelişmiş yeteneklere ve güçlü, modern bir görünüme sahip. Kendi segmentinde eşsiz bir verimlilik ve maksimum çalışma süreleri sunarken, etkileyici duruşu ve yüksek sürüş yetenekleriyle dikkat çekiyor. Courier serisi aynı zamanda etkileyici tasarımı ve yepyeni özellikleriyle binek araçlara güçlü bir alternatif olma iddiasında.

#3
Foto - KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, “Tasarımından üretimine kadar her aşamasında Ford Otosan imzasını taşıyan Courier, üstün performans ve işlevsel tasarımın ideal birleşimi olarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari araç lideri pozisyonumuza ulaşmamıza büyük katkı sağladı. Tasarım odaklı düşünce anlayışıyla geliştirdiğimiz yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier modellerimiz de müşterilerimizin hayatlarının her alanında benzersiz bir konfor, ileri teknoloji ve verimlilik sunarak segmentinde referans noktası olacak.”

#4
Foto - KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Yeni Courier serisi, performansı doruklara çıkaran yeni benzinli ve dizel güç aktarma sistemleri seçeneklerinin yanı sıra rafine ve verimli sekiz vitesli otomatik şanzımanla ihtiyaçlara çok daha kolay uyum sağlıyor. Yeni Tourneo Courier’nin benzinli EcoBoost motoru; 6 ileri manuel şanzımanda 100 PS ve 125 PS seçenekleriyle gelirken; 7 ileri otomatik şanzıman 125 PS güç sağlıyor. 1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu da 100 PS güç üreten 6 manuel vitesli şanzımanla bir arada bulunuyor.

#5
Foto - KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Yeni nesil Ford Transit Courier’nin benzinli versiyonu; altı vitesli manuel şanzımanla 100 PS güç sağlayan, yedi vitesli otomatik şanzımanla 125 PS güç sağlayan 1.0 litre EcoBoost motor seçeneklerine sahip. 1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu ise, 100 PS ve 250 Nm tork üreten 6 manuel vitesli şanzımanla birlikte geliyor. Tüm seçenekler hızlı ve yumuşak vites geçişleri sağlayarak, konfordan taviz vermeden üstün performansı garantiliyor.

#6
Foto - KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Yeni Tourneo Courier rahatlığı, kapasitesi ve farklı konfigürasyon seçenekleriyle günlük yaşamdaki her türlü ihtiyaca uyum sağlıyor. Katlanabilir arka koltukları ve esnek yerleşim seçenekleri sayesinde 2,45 m3’lük bagaj hacmiyle iş seyahatlerinden doğa gezilerine kadar her durumda tüm eşyaları kolayca taşıyabiliyor. Kombide 4+1 oturma özelliği sayesinde koltuklar kapalı değilken 5 kişilik kapasiteyle yolculuk yapılabiliyor. Kullanışlılığı artırmak üzere daha uzun, daha geniş ve daha yüksek olacak şekilde yaratılan yeni seri, kompakt tasarıma bambaşka bir anlam kazandırıyor. Yeni Transit Courier’nin tekerlek kemerleri arasında 1,22 m olan 1,8 m yük uzunluğu, iki euro palet yük taşıyabiliyor. 1,26 m olan yükleme alanı yüksekliği sayesinde daha fazla hacim ve ferahlık sunuyor. Transit Courier’de de mevcut hacim yüzde 25 artarak 2,9 m3’lük geniş bir alan sağlıyor.

#7
Foto - KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Yeniden tasarlanan Courier serisinin en dikkat çeken yönü SUV benzeri dış tasarımı. Dış tasarımı Courier’in sağlamlığını, işlevselliğini ve çok yönlülüğünü vurguluyor. Teknolojik iç tasarımında ise telefon tutucu, orta konsolda iki bardak tutucu ve ek saklama alanıyla daha fazla konfor yaratıyor. Yeni nesil Courier’in akıllı telefon ekranını yansıtabilen, 8 inçlik dokunmatik ekranlı en yeni SYNC 4 sistemi, gelişmiş bağlantı ve kablosuz güncellemeleri sağlayan dahili bir modemle birlikte çalışıyor. Merkezi ekranı tamamlayan 8 inçlik dijital gösterge paneli, sürücü odaklı bir kokpit oluşturuyor.

#8
Foto - KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Yeni Courier, bağlı modemi sayesinde birçok bağlantılı araç özelliğini etkinleştirerek her an iletişimde ve kontrolde kalıyor. FordPass uygulamasıyla Yeni Courier nerede olursa olsun araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Yeni nesil Courier, uzaktan aracı çalıştırma/durdurma, kapı kilitlerini açma/kilitleme gibi uzaktan kontrol özellikleri ile donatılıyor. Bağlanabilirlik özellikleri ve Fordpass mobil uygulaması sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, tahmini menzil bilgisi, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere rahatça erişilebiliyor. Courier serisi; sürüşü, park etmeyi ve çalışmayı daha kolay, daha akıllı ve daha güvenli hale getiren akıllı destek sistemleri ile donatılıyor. Şerit Takip Sistemi, Çarpışma Önleme Yardımcısı, Akıllı Hız Yardımı, Arka Park Sensörü, Ön Park Sensörü ve Geri Görüş Kamerası gibi gelişmiş özellikler sürücülere benzersiz bir deneyim sunuyor. Adaptif Hız Kontrol Sistemi (Otomatik Şanzımanda Şerit Merkezleme ve Dur&Kalk özelliği ile), Kör Nokta Uyarı Sistemi, Navigasyon, Gelişmiş Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Manevra Destek Sistemi gibi yeni teknolojiler ise opsiyonel otonom teknolojileri sunuyor. Yeni Courier serisi Kombi’de Trend, Deluxe, Titanium ve macera peşinde koşanlar için Active; Van’da ise Trend ve Deluxe seri stratejisiyle iç ve dış tasarımda, güvenlik paketinde farklı premium özellikler sağlıyor.

#9
Foto - KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Bu fırsat kaçmaz! Yeni tasarım SUV’leri kıskandırır! Ticari araç lideri sevilen modeli yenileyerek 1 milyon TL’nin altında pazara sundu!

Ford Otosan, tasarımından üretimine kadar her aşamasına imzasını attığı ve ilk kez 2014 yılında Yeniköy fabrikasında hattan indirdiği Courier'nin dünyadaki tek üretim merkezi konumunda. Ticaretin dinamiklerini değiştiren Courier, Ford’u kompakt van segmentine sokan araç olarak biliniyor. Yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier, şirketin Craiova fabrikasında hattan indirdiği ilk araç ünvanına sahip. Courier serisinin tam elektrikli ve bağlantılı versiyonu da Craiova fabrikasında üretilecek ve 2024 yılında müşterilerle buluşacak. Ford Tourneo Courier 917.400 TL, Transit Courier ise 787.900 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

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