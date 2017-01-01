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Klimalar ve bilgisayarlar gözlerin hasmı haline geldi

  • Klima ve bilgisayar kullanımının artmasıyla birlikte çok sayıda insanda 'kuru göz sendromu' görülmeye başlandı. Ancak bu daha çok yazın olur. Kışın nadiren rastlanan vak’adır.

  • Gözde batma, kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren rahatsızlığa karşı dikkatli olunmalıdır.

  • Zamanında tedavi edilmezse körlüğe sebep olabilir.Sık sık göz kırpmak göz kuruluğu şikayetlerini azaltır.

  • Kişi çok uzun süre bilgisayar ve televizyon başında vakit geçiriyorsa, bu aktiviteler sırasında göz kırpma sıklığı azalıyor.

  • Dolayısıyla gözyaşının göz üzerinde tutunma süresi kısalıyor.

  • Bu kişilerin sık sık gözlerini kırpması gerekiyor.

  • Hastalığın belirtileri görülen hastalar kuru ve klimalı ortamlardan uzak durmalı, gözlerini kaşımamalı ve ovuşturmamalı..

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