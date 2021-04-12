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Dünya
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KKTC’de bileklikle karantina takip uygulaması başladı

2021-04-12 18:18:59
KKTC’de bileklikle karantina takip uygulaması başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başladı.

#1
Foto - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de turizm bugün kapalı devre olarak başladı. Ülkede elektronik bileklikle evde karantina uygulamasına geçildi. KKTC genelinde, ''Güvende Kal'' uygulaması kapsamında 37 kişiye elektronik bileklik takıldı.Havayolu ile başkent Lefkoşa'ya gelen yolculara da uygulanan bileklikler için KKTC Sağlık Bakanlığı’na başvuruldu. Öncelikle polis kontrolden geçen ziyaretçiler, daha sonra özel olarak kurulan stantlara geçerek cep telefonlarına uygulamalarını indirerek,bilgi formlarını dolduruyor. Gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından yolculara bileklikleri takılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de turizm bugün kapalı devre olarak başladı. Ülkede elektronik bileklikle evde karantina uygulamasına geçildi. KKTC genelinde, ''Güvende Kal'' uygulaması kapsamında 37 kişiye elektronik bileklik takıldı.Havayolu ile başkent Lefkoşa'ya gelen yolculara da uygulanan bileklikler için KKTC Sağlık Bakanlığı’na başvuruldu. Öncelikle polis kontrolden geçen ziyaretçiler, daha sonra özel olarak kurulan stantlara geçerek cep telefonlarına uygulamalarını indirerek,bilgi formlarını dolduruyor. Gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından yolculara bileklikleri takılıyor.

#2
Foto - Uygulama ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirmelerde bulunan yolculardan Züleyha Özer “Pandemi zorlu bir süreç malum insanların bu anlamda kontrolünü sağlaması açısından etkili olacağına inanıyorum umarım işe yarar” dedi. Bileklik takılan bir başka yolcu Muzaffer Doğu da “Hem artısı hem de eksisi var. Evde olan insanlara bulaşmışsa ya da bizde varsa onlar etkilenebilir. Bir yandan da iyi bir şey var, hiç olmasa otelde spor yapma imkanımız olmuyor küçük bir odaya tıkanıyorduk. Şimdi kendi evimizde daha iyi imkanlara sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

Uygulama ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirmelerde bulunan yolculardan Züleyha Özer “Pandemi zorlu bir süreç malum insanların bu anlamda kontrolünü sağlaması açısından etkili olacağına inanıyorum umarım işe yarar” dedi. Bileklik takılan bir başka yolcu Muzaffer Doğu da “Hem artısı hem de eksisi var. Evde olan insanlara bulaşmışsa ya da bizde varsa onlar etkilenebilir. Bir yandan da iyi bir şey var, hiç olmasa otelde spor yapma imkanımız olmuyor küçük bir odaya tıkanıyorduk. Şimdi kendi evimizde daha iyi imkanlara sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Ülkede elektronik bileklik, akıllı telefonlara yüklenecek bir uygulama ile takip edilebilecek. Elektronik bileklikle KKTC'ye gelen ziyaretçiler, bileklik başına 750 lira ücret ödeyecek ancak karantina bitimi sonunda 350 lirası iade edilecek.

Ülkede elektronik bileklik, akıllı telefonlara yüklenecek bir uygulama ile takip edilebilecek. Elektronik bileklikle KKTC'ye gelen ziyaretçiler, bileklik başına 750 lira ücret ödeyecek ancak karantina bitimi sonunda 350 lirası iade edilecek.

#4
Foto - KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan uygulanan ev karantinasında alınan kriterler, şöyle: “70 yaş üstü yaşlılar,12 yaş altı çocuklar, aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği, immünsüpresiv tedavi alan hastalar, kanser hastaları (son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar), 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar, 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar, fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler, nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler, otizm spekturumu, son 3 aydan daha fazla tanı almış psikiyatrik vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır), kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar, diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler, organ ve kök hücre nakilli hastalar, gebelik.”

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan uygulanan ev karantinasında alınan kriterler, şöyle: “70 yaş üstü yaşlılar,12 yaş altı çocuklar, aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği, immünsüpresiv tedavi alan hastalar, kanser hastaları (son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar), 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar, 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar, fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler, nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler, otizm spekturumu, son 3 aydan daha fazla tanı almış psikiyatrik vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır), kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar, diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler, organ ve kök hücre nakilli hastalar, gebelik.”

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