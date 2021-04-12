KKTC’de bileklikle karantina takip uygulaması başladı

Uygulama ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirmelerde bulunan yolculardan Züleyha Özer “Pandemi zorlu bir süreç malum insanların bu anlamda kontrolünü sağlaması açısından etkili olacağına inanıyorum umarım işe yarar” dedi. Bileklik takılan bir başka yolcu Muzaffer Doğu da “Hem artısı hem de eksisi var. Evde olan insanlara bulaşmışsa ya da bizde varsa onlar etkilenebilir. Bir yandan da iyi bir şey var, hiç olmasa otelde spor yapma imkanımız olmuyor küçük bir odaya tıkanıyorduk. Şimdi kendi evimizde daha iyi imkanlara sahip olacağız” ifadelerini kullandı.